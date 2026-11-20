A previsão do tempo para Ivaiporã neste sábado, dia 20, indica um dia de céu instável e com elevada condição para ocorrência de chuvas. Os termômetros na cidade devem registrar temperatura mínima de 21°C nas primeiras horas da manhã, alcançando a máxima de 28°C durante a tarde, sob predomínio de tempo abafado e alta probabilidade de precipitação.

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De acordo com os dados meteorológicos, a chance de chuva chega a 96%, com volume acumulado estimado em 6,3 milímetros ao longo do dia. A umidade relativa do ar apresenta ampla variação, oscilando entre a mínima de 64% e a máxima de 95%, enquanto os ventos sopram na direção noroeste a uma velocidade média de 7 km/h, mas com rajadas que podem atingir até 31 km/h.