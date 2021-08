Ivaiporã registra 92º óbito e três novos casos de Covid

Da Redação



O Departamento de Saúde de Ivaiporã informou nesta quinta-feira (5), mais uma morte por complicações causadas pelo coronavírus (Covid-19).

Trata-se de um homem, de 64 anos, que estava internado no Hospital Regional de Ivaiporã. Com mais este óbito registrado Ivaiporã contabiliza 92 mortes em consequência da Covid-19.

O boletim epidemiológico também registrou mais três novos casos de coronavírus nesta quinta-feira, um exame que foi analisado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e dois por laboratório particular.

Com esse novos casos, Ivaiporã soma 3.838 pacientes infectados com a doença desde o início da pandemia, 3.645 se recuperaram. No momento, 101 pessoas estão com o vírus ativo, dessas seis hospitalizadas.

Outras 26 pessoas com sintomas da Covd-19, aguardam resultados de exames que foram encaminhados ao Lacen.