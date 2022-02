Ivaiporã registra 69 novos casos de Covid-19 nesta quinta

Da Redação

O Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã confirmou 69 diagnósticos positivos de coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (3). São 31 homens e 38 mulheres positivados – incluindo 8 crianças. Os testes rápidos foram feitos em laboratório particular e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Com mais esses diagnósticos positivos, Ivaiporã acumula 5.725 pessoas infectadas com o vírus, 4.625 se recuperaram da doença e 99 mortes, desde o início da pandemia.

No momento, 1.001 pessoas estão com o vírus ativo, desses cinco pacientes internados. Outras 13 coletas de pessoas com suspeitas da doença, aguardam resultados de exames.

Equipes da saúde orientam a população a manter as medidas preventivas para evitar contaminação pelo coronavírus.