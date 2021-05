Ivaiporã registra 59º óbito por complicações da Covid-19,

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

José Mário Ferreira Rissato, 51 anos, que estava internado desde o dia 2 de maio no Instituto de Saúde Lucena Sanchez, morreu nesta segunda-feira (10), devido ao agravamento da Covid-19.

Rissato trabalhava com a venda de cestas básicas, e deixa a esposa Lucimara Rissato e dois filhos Josimar e Juliana. O sepultamento foi realizado sem velório, no final da tarde dessa segunda-feira, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

O falecimento de Rissato, não foi registrado no boletim epidemiológico desta segunda-feira, divulgados às 15h30, o que deve acontecer nos próximos dias.

O boletim do Departamento Municipal de Saúde, registrou mais sete casos positivos de Covid-19. Os resultados foram liberados por laboratório particular.

