Ivaiporã registra 14 casos de dengue entre janeiro e abril

O Departamento Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária de Ivaiporã voltam a alertar a população para o aumento de casos de dengue, que é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. A dengue provoca febre acima 39ºC, manchas vermelhas no corpo, dor de cabeça e nas articulações, e náuseas.

Entre 20 de janeiro e 22 de abril, foram feitas 65 notificações, confirmados 14 casos, 32 negativos e 19 em investigação. Os casos positivos foram confirmados nos Jardins Versalhes e Belo Horizonte, Vilas Monte Castelo e Formosa, Conjunto Mourão Filho (populares) e na área central.

As equipes municipais de saúde lembram que a picada do Aedes aegypti normalmente é dada nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde – especialmente nas pernas, tornozelos ou pés. Por isso, além de eliminar objetos que acumulam água parada, como vaso de planta, pneus, garrafas, bebedouro de animais e lixo, é fundamental usar repelente.

Em caso de sintomas a população deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.