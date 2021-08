Ivaiporã registra 14 casos de Covid e 2 óbitos em uma semana

Da Redação

Imagem ilustrativa

Os números de novos casos de Covid-19 em Ivaiporã registram queda nestes primeiros dias de agostos, em relação ao mês anterior.

De segunda-feira (2) a domingo (8), a Prefeitura de Ivaiporã através do Departamento de Saúde registro 14 casos de Covid-19. No mesmo período foram confirmadas duas morte em consequência da doença.

Os novos casos da doença foram registrados, na segunda-feira (1), terça (2), quarta (2), quinta (3), sexta (0), sábado (4) e neste domingo mais dois novos casos.

O 92º óbito foi registrado na quinta-feira (5) de um homem, 64 anos e o 93ª na sexta-feira (6) de um homem, 50 anos, com histórico de doença renal crônica.

Com os novos diagnósticos Ivaiporã contabiliza desde o início da pandemia 3.844 pessoas que foram infectadas com a doença. Dessas, 3656 se recuperaram.

No último domingo (2) havia 122 pessoas com o vírus ativo e oito pessoas hospitalizadas, agora são 95 pessoas com o vírus ativo e cinco pessoas internadas.

No momento há 24 pessoas com suspeita da doença aguardando resultados de exames PCR encaminhados para análise do Laboratório Central do Estado (Lacen).