Ivaiporã registra 101º óbito por Covid-19 e mais 47 casos

A Prefeitura de Ivaiporã através do Departamento de Saúde, confirmou o 101º óbito por complicações da Covid-19. Trata-se de um homem, 71 anos, que passou alguns dias internado no Hospital Regional de Ivaiporã (HRI).

Também foram confirmados 47 novos casos de Covid-19, nesta segunda-feira (14). São 22 homens e 25 mulheres – incluindo 4 crianças com resultados do Lacen, laboratório particular e Unidades Básicas de Saúde.

Com mais esses casos positivos, Ivaiporã soma 6.486 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, 5.684 recuperados da doença. No momento 701 pessoas estão com o vírus ativo, dessas uma se encontra hospitalizada.

