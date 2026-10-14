Ivaiporã recebe prêmio do TCE de excelência na governança de saúde

Município garantiu nota 9.91 após avaliação em dez áreas que incluem planejamento, assistência farmacêutica e acompanhamento de pacientes

Ivaiporã recebeu nesta quarta-feira (14) o Prêmio de Reconhecimento à Excelência na Governança Municipal do Paraná, na área da Saúde. A premiação foi realizada durante o evento ProGov – Gestão que Transforma Políticas Públicas, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), nos dias 13 e 14 de outubro, em Curitiba. Ivaiporã conquistou o primeiro lugar entre os municípios de 25 mil a 50 mil habitantes na categoria.

O reconhecimento valoriza os municípios paranaenses que alcançaram resultados de destaque na gestão pública. Em Ivaiporã, a conquista reflete o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde na organização dos serviços, no planejamento das políticas públicas e no acompanhamento das ações oferecidas à população.

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A avaliação do TCE-PR considera dez categorias que abrangem desde o planejamento administrativo até o atendimento direto aos pacientes sendo que Ivaiporã obteve a nota de 9.91 na avaliação. O município precisa demonstrar não apenas a existência das ações, mas também sua execução, organização, monitoramento e documentação.

O relatório da Secretaria Municipal de Saúde destaca que a avaliação do Tribunal de Contas exige comprovação documental das ações, incluindo planos, protocolos, relatórios, registros de capacitação e mecanismos de acompanhamento dos resultados. Esse processo fortalece a transparência, a organização administrativa e o monitoramento das políticas públicas.

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O desempenho de Ivaiporã também é sustentado pelos resultados obtidos em avaliações anteriores do TCE-PR. Conforme o relatório municipal, o município alcançou nota 9,27 em 2025, 9,95 em 2024, 9,93 em 2023 e 9,88 em 2022.

Para o prefeito Carlos Gil, a premiação recebida em Curitiba representa um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo município em diferentes frentes da saúde pública, desde o planejamento e a qualificação das equipes até a prevenção de doenças e o acompanhamento dos pacientes.

"Esse reconhecimento é resultado do trabalho sério desenvolvido pela nossa Saúde Pública, do compromisso com a melhoria contínua dos processos e da dedicação em oferecer um atendimento cada vez melhor à nossa população. Essa conquista nos enche de orgulho e reforça a certeza de que estamos no caminho certo", comenta.



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Ele destaca que a conquista reforça a importância de manter uma gestão organizada, responsável e comprometida com a melhoria contínua dos serviços. Mais do que um prêmio, o reconhecimento evidencia a importância do trabalho técnico, do planejamento e da dedicação dos profissionais para fortalecer a saúde pública e ampliar a qualidade do atendimento à população.

VEJA AS ÁREAS AVALIADAS

1. Planejamento na Saúde

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A organização dos instrumentos de gestão, como o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde e os relatórios de gestão, permite estabelecer metas, acompanhar resultados e avaliar a aplicação dos recursos públicos, contribuindo para decisões mais eficientes e serviços alinhados às necessidades da população.





2. Gestão do Trabalho e Educação na Saúde

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O levantamento das necessidades de profissionais, a organização das equipes e as ações de capacitação contribuem para melhorar as condições de trabalho, fortalecer a qualificação dos servidores e aprimorar a assistência prestada nas unidades de saúde.





3. Coordenação do Cuidado

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A organização dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde, dos prontuários eletrônicos e dos encaminhamentos para consultas e exames especializados favorece a continuidade do cuidado, o acompanhamento dos pacientes e a integração entre os diferentes níveis de atendimento.





4. Territorialização e Vínculos

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A definição das áreas de abrangência das equipes de Saúde da Família e o acompanhamento das visitas dos Agentes Comunitários de Saúde permitem identificar as necessidades de cada comunidade, aproximar os serviços dos moradores e direcionar a assistência conforme os riscos identificados.





5. Saúde da Mulher e da Criança

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O acompanhamento do pré-natal, a realização de exames preventivos, o incentivo ao aleitamento materno, o monitoramento do crescimento infantil e a atualização da vacinação contribuem para a prevenção de doenças e para a identificação precoce de situações que exigem atenção especializada.





6. Saúde do Idoso e Doenças Crônicas

O acompanhamento de idosos, pessoas com hipertensão e diabetes, a realização de visitas domiciliares e o monitoramento de exames ajudam a identificar riscos, prevenir complicações e garantir cuidados adequados, especialmente aos pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo.





7. Pequenos Procedimentos e Saúde Bucal

A organização dos procedimentos realizados nas unidades, os atendimentos odontológicos preventivos e restauradores e as ações de saúde bucal nas escolas ampliam as possibilidades de prevenção, diagnóstico e tratamento, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população.





8. Promoção, Prevenção e Proteção da Saúde

As ações de vacinação, vigilância epidemiológica, combate às endemias e acompanhamento de doenças transmissíveis fortalecem a prevenção e a capacidade de resposta do município diante de riscos sanitários, surtos e outras situações que podem afetar a saúde coletiva.





9. Assistência Farmacêutica

A organização da relação municipal de medicamentos, o controle informatizado dos estoques, os procedimentos de armazenamento e dispensação e a orientação aos pacientes contribuem para uma gestão mais segura dos medicamentos e para o uso adequado dos tratamentos.





10. Estrutura Física

O acompanhamento das condições das Unidades Básicas de Saúde, dos equipamentos, mobiliários, acessibilidade e insumos permite identificar necessidades de manutenção, melhorias e substituições, buscando oferecer ambientes mais adequados para pacientes e profissionais.











