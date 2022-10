Ivaiporã recebe duas imagens de Jesus das Santas Chagas

Da Redação

O diretor do Departamento de Turismo da Prefeitura de Ivaiporã, Alex Fonseca, cadastrou o município para receber apoio da Associação Evangelizar É Preciso, que tem sede em Curitiba, com o objetivo de criar o Roteiro Turístico Jesus das Santas Chagas – apresentado ao Legislativo pela presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, tornando-se Lei 3.575 de 26 de julho de 2022.

No entanto, foi fundamental a participação da Paróquia Bom Jesus para que o projeto fosse aprovado e cadastrado pela Associação Evangelizar É Preciso com a denominação: Caminho de Jesus das Santas Chagas, que é inspirado no Caminho de Santiago de Compostela.



Em julho, o diretor de produção da Rede Evangelizar de Televisão, Maurício Grabowski, esteve em Ivaiporã e percorreu o Caminho de Jesus das Santas Chagas com Alex Fonseca e Gertrudes Bernardy.

Após a criação do projeto e da Lei 3.575, aprovação do Caminho de Jesus das Santas Chagas e elaboração do mapa de sinalização padronizado, a Associação Evangelizar É Preciso convidou Alex Fonseca, Gertrudes Bernardy e o diácono da Paróquia Bom Jesus, Marcos Job – representando o padre Célio Marcos Tarozo para ir a Curitiba receber 2 imagens de Jesus das Santas Chagas.

As imagens que fazem parte do Caminho de Jesus das Santas Chagas de Ivaiporã foram entregues, nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, durante a Santa Missa presidida pelo reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, padre Reginaldo Manzotti.

De acordo com a Lei 3.575 o Caminho de Jesus das Santas Chagas de Ivaiporã é comemorado entre os dias 24 de setembro a 4 de outubro e contempla 5 cruzes – alusivas as 5 chagas de Cristo.

Percurso

O Caminho de Jesus das Santas Chagas de Ivaiporã inicia na Diaconia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Vila Nova Porã), passando pela Diaconia Santa Rita de Cássia (Vila Rural Ivainópolis com 4,9 km do ponto inicial), Diaconia Santa Luzia (comunidade de Santa Luzia com 6,6 km do ponto inicial), Diaconia São Lourenço (comunidade do Cruzeirinho com 9,6 km do ponto inicial) – concluindo o percurso na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (distrito do Jacutinga com 14 km do ponto inicial).

“Foi emocionante participar da missa celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti, consagrar as imagens de Jesus das Santas Chagas e divulgar o nome de Ivaiporã em rede nacional por meio da TV Evangelizar. A princípio as imagens serão colocadas nas Paróquias Bom Jesus e Santíssima Mãe de Deus. No dia 6 de novembro, quando será realizado o Caminho de Jesus das Santas Chagas, a partir das 06h00, as imagens irão percorrer as diaconias do percurso”, explicou Gertrudes Bernardy.

Alex Fonseca disse que o Caminho de Jesus das Santas Chagas tem como objetivo estimular o turismo religioso no município e a fé. “Os fieis podem peregrinar no caminho da cura em contato com a natureza e reforçar a fé – especialmente no período pós-pandemia”, comentou Alex Fonseca, avisando que a programação do dia 6 de novembro será divulgada.

