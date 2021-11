Ivaiporã recebe decoração de Natal e ganha mais brilho

Da Redação

Ivaiporã entrou em clima de Natal, diversos pontos da cidade foram decorados e receberam iluminação especial, que neste ano se tornou um show de luzes. Acessa na última sexta-feira (19), dia que a cidade completou 60 anos, a decoração se espalha por vias, praças, canteiros centrais e no parque ambiental.

As avenidas Brasil, Souza Naves e Paraná foram iluminadas, os canteiros centrais receberam estrelas, cometas, anjos e as arvores foram iluminas. No Parque ambiental Jardim Botânico além de uma árvore gigante decorativa, anjos estão espalhados em todo o entorno da ciclovia e pista de caminhada e a Praça França ganhou túnel de luz. Na Av. Paraná da Duellen Modas até a Casa Esperança foram colocados 60 postes decorados com cometas.

Outros pontos que também receberam a decoração natalina: Praça Manoel Teodoro da Rocha, Praça Henrique Portelinha, Praça Mario Moreira Bonfim, Praça Dorvalino Frederico, Canteiro Central frente a El Cid, e canteiro na intercessão da Av. Ladislao Gil Fernandez com Av. Paraná. Toda a estrutura natalina foi montada pela Coordenadoria de Iluminação Pública e Departamento Municipal de Cultura.

O diretor municipal de Indústria e Comércio, Alex Fonseca tem grande expectativa de visitantes na cidade por conta da decoração, que deve ficar exposta até a primeira semana de janeiro de 2022.

“A proposta do Governo Carlos Gil é tornar Ivaiporã ainda mais atrativa, para que as pessoas venham visitar a cidade e possam fomentar a economia. Além disso, a decoração de Natal pela cidade nos renova a esperança, e reforça a sensação de um novo ciclo”, destacou Alex.

Além da decoração natalina, os Departamentos de Assistência Social e Departamento de Cultura preparam a programação de apresentações artístico-culturais, com coral de crianças das escolas municipais, apresentações de danças e shows musicais dos projetos sociais e entidades assistenciais.

Segundo a diretora de Cultura, Luciane Baggio o início das atividades será no dia 10 de dezembro com a Parada de Natal e a chegada do Papai Noel. Do dia 13 ao dia 16 a Praça Manoel Teodoro da Rocha, haverá diversas apresentações artísticas: coral, teatro, dança e música. Papai Noel também estará recebendo as crianças, na casinha do Papai Noel montada no coreto até o dia 22. E no dia 17 haverá o coral com 1.2 mil anjos (alunos da rede municipal) que se apresentará no Parque Ambiental Jardim Botânico.