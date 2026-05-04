Ivaiporã recebe ambulância UTI móvel e amplia estrutura do Samu

A nova ambulância UTI móvel do Samu em Ivaiporã foi entregue oficialmente pela Prefeitura Municipal nesta quarta-feira (29), para reforçar o atendimento de urgência e emergência com transporte de alta complexidade no município. O veículo foi recebido por meio de parceria com o Governo do Estado do Paraná e ficará na base operacional local.

Com investimento de R$ 549.157,83, a ambulância UTI móvel em Ivaiporã amplia a capacidade da frota e oferece mais segurança no transporte de pacientes em estado grave. Além disso, o novo veículo fortalece o atendimento primário e garante suporte intensivo durante transferências hospitalares.

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A entrega das chaves foi realizada pela prefeita em exercício Gertrudes Bernardy, acompanhada pela coordenadora geral de saúde, Janaína Barbosa. O recebimento oficial ficou a cargo de Renato, coordenador substituto da frota do Samu de Ivaiporã.

“Ivaiporã foi uma das cidades contempladas entre as 70 ambulâncias adquiridas pelo Governo do Estado. Esse investimento representa mais segurança, agilidade e cuidado com a nossa população, fortalecendo um serviço essencial que salva vidas todos os dias”, afirmou Gertrudes Bernardy.

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Segundo a prefeita em exercício, a nova unidade reforça a estrutura do Samu em Ivaiporã e demonstra o compromisso do Governo do Paraná com a saúde pública municipal. Ela também destacou o trabalho do governador Ratinho Junior na ampliação dos investimentos para áreas prioritárias.

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