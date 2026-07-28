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INFRAESTRUTURA URBANA

Ivaiporã realiza retirada de cabos de internet inservíveis nesta terça-feira (28)

Mutirão acontece em parceria com a Copel e empresas provedoras de internet; reunião de avaliação será na quarta-feira (29)

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 08:47:57 Editado em 28.07.2026, 08:47:50
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Ivaiporã realiza retirada de cabos de internet inservíveis nesta terça-feira (28)
Autor Retirada de cabos de internet sem uso será realizada nestas terça-feira - Foto: Arquivo/Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

A retirada de cabos de internet sem uso será realizada nestas terça-feira (28), a partir das 8h30, na Avenida Emílio Ganzert, em Ivaiporã. A ação é promovida pela Prefeitura de Ivaiporã, em parceria com a Copel e empresas provedoras de internet, para remover fios inservíveis, melhorar a organização da rede e aumentar a segurança.

O mutirão integra um trabalho conjunto de ordenamento da infraestrutura urbana. A iniciativa busca reduzir a poluição visual e retirar cabos abandonados que podem oferecer riscos a pedestres e motoristas.

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LEIA MAIS: Homem é esfaqueado ao reagir a tentativa de assalto em Ivaiporã; casal é preso

Na quarta-feira (29), também às 8h30, os participantes voltam a se reunir no Salão Nobre da Prefeitura de Ivaiporã. O encontro será dedicado à avaliação das atividades realizadas durante o mutirão.

Além de analisar os resultados, os envolvidos vão definir as próximas etapas da ação, que deverá avançar para outras regiões do município. Ao final da reunião, os participantes participarão de um café de confraternização.

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infraestrutura urbana ivaipora mutirão Ivaiporã organização da rede poluição visual retirada de cabos segurança pública
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