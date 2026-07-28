Ivaiporã realiza retirada de cabos de internet inservíveis nesta terça-feira (28)

Mutirão acontece em parceria com a Copel e empresas provedoras de internet; reunião de avaliação será na quarta-feira (29)

A retirada de cabos de internet sem uso será realizada nestas terça-feira (28), a partir das 8h30, na Avenida Emílio Ganzert, em Ivaiporã. A ação é promovida pela Prefeitura de Ivaiporã, em parceria com a Copel e empresas provedoras de internet, para remover fios inservíveis, melhorar a organização da rede e aumentar a segurança.

O mutirão integra um trabalho conjunto de ordenamento da infraestrutura urbana. A iniciativa busca reduzir a poluição visual e retirar cabos abandonados que podem oferecer riscos a pedestres e motoristas.

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Na quarta-feira (29), também às 8h30, os participantes voltam a se reunir no Salão Nobre da Prefeitura de Ivaiporã. O encontro será dedicado à avaliação das atividades realizadas durante o mutirão.

Além de analisar os resultados, os envolvidos vão definir as próximas etapas da ação, que deverá avançar para outras regiões do município. Ao final da reunião, os participantes participarão de um café de confraternização.

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