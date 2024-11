Ivaiporã realiza o Caminho de Jesus das Santas Chagas neste domingo

Neste domingo (27), Ivaiporã realiza a terceira edição do Caminho de Jesus das Santas Chagas. A caminhada de 14 quilômetros passa por sete localidades, incluindo cinco pontos alusivos às chagas de Cristo.

O percurso começa na Diaconia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Nova Porã, e se estende por estradas rurais e pontos religiosos até a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Jacutinga.

O trajeto conta com pontos de parada em locais como a cachoeira de Águas da Prata (1ª Chaga), a Diaconia Santa Rita de Cássia, na Vila Rural Ivainópolis (2ª Chaga), e a Diaconia Santa Luzia, na comunidade de Santa Luzia (3ª Chaga).

As demais paradas são na Diaconia São Lourenço, no Cruzeirinho (4ª Chaga), e na Araucária em uma estrada rural entre plantações de café (5ª Chaga). A caminhada encerra com a benção final e almoço na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no Jacutinga.

De acordo com Clodoaldo de Oliveira, um dos organizadores, a caminhada é uma oportunidade de unir espiritualidade e turismo rural. “Essa devoção tem crescido a cada ano, nosso papel como organizadores é proporcionar um momento de fé e ajudar a desenvolver o turismo local. Esperamos superar as expectativas de mais de 800 participantes este ano”, afirma. O evento, além de proporcionar contato com a natureza, valoriza o comércio e a comunidade local.

O evento é uma realização da Secretaria de Indústria, Comércio, Serviço e Turismo em conjunto com as comunidades do distrito de Jacutinga e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Jardim Nova Porã. A Prefeitura apoiará a logística, oferecendo transporte de ônibus até o ponto inicial e retorno à cidade após o término da caminhada.

Cronograma de Ônibus

5 horas – saída do Distrito de Alto Porã

5h30 – saída da Praça Manoel Teodoro (frente à Pernambucanas)

Quando acabar a caminhada terá ônibus que vai retornar para os pontos iniciais.

Também haverá ônibus para quem ficar para o almoço

