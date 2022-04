Ivaiporã realiza etapa municipal da Conferência de Educação

Da Redação

Com o tema Conae 2022 – Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira, a Secretaria Municipal de Educação de Ivaiporã realizou a etapa municipal da Conferência de Educação, nos dias 25 e 26 de abril, na sala de eventos da Univale e Colégio Panamericano.

continua após publicidade .

A abertura da Conferência Municipal de Educação contou com a participação da secretária municipal de Educação, Daiane Soares; chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ivaiporã, Valber Clarimundo; técnica pedagógica responsável pela educação infantil e anos iniciais do NRE, Daiane Nascimento; coordenadora geral do Conae – etapa municipal, Patrícia de Souza Silva; coordenador administrativo da Univale, Jefferson Santos; e a presença de profissionais da área, comunidade escolar e convidados.

Daiane Soares deu as boas-vindas aos colegas de profissão e mencionou a importância de defender a educação de qualidade no município. “O que decidirmos durante os trabalhos que envolvem a Conferência Municipal de Educação irá nortear o ensino de crianças e jovens”, declarou Daiane Soares.

continua após publicidade .

Na terça-feira, dia 26 de abril, os professores foram divididos em grupos para debater os 3 eixos da Conae 2022: Avaliação das diretrizes e metas; Uma escola para o futuro: tecnologia e conectividade a serviço da educação; e a Criação do SNE: Avaliação da legislação inerente, proposta e modelo.