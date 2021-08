Ivaiporã realiza campanha Floresce Paraná; veja

Da Redação

Em comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado, nesta sexta-feira (27), a Superintendência Geral de Ação Solidária do Governo do Paraná e o Instituto Água e Terra (IAT) promovem a campanha Floresce Paraná, com ações de conscientização para o plantio de árvores nativas. As mudas foram distribuídas pelos 21 Escritórios Regionais do IAT no Estado.

continua após publicidade .

Em Ivaiporã a campanha foi realizada através de parceria do escritório regional do IAT e o Departamento Municipal de Meio Ambiente e aconteceu no Parque Ecológico Jardim Botânico.

Além da distribuição de aproximadamente 300 mudas de árvores nativas, as autoridades presentes fizeram o plantio de sementes de ipê amarelo em tubetes, e também o plantio de árvores no Parque Ambiental, nas proximidade do lago ornamental.

continua após publicidade .

A diretora municipal de meio ambiente Denise Kusminski destaca a importância da parceria com a regional do IAT na realização da Campanha Floresce Paraná.

“Uma campanha extremamente importante, que quer passar uma mensagem de reflexão. O que estamos semeando, quais sementes estamos plantando para fazer um Paraná mais solidário, mais igualitário e mais prospero”, disse Denise kusminski.

O chefe regional do IAT, Carlos Henrique de Souza, destacou o objetivo da campanha que acontece no Dia Nacional do Voluntariado, e objetiva promover a educação ambiental e despertar o interesse do cidadão de ser um voluntário da natureza. Explicou ainda que a ação acontece nas 21 regionais do IAT do Estado.

continua após publicidade .

“Foram entregues a todos os secretários municipais de meio ambiente sementes de ipês amarelos, que é um símbolo do Paraná para serem plantados no dia da ação. Um trabalho importante de conscientização de um meio ambiente sustentável”, relatou Souza.

O prefeito Luiz Carlos Gil que também participou das comemorações, disse que a campanha Floresce Paraná traz um misto de ecologia e pensamentos positivos. “Não só na área de florestas, mas também no dia a dia e o que estamos fazendo para deixar um Paraná melhor”, destacou Carlos Gil.

Ele também parabenizou a iniciativa da campanha da Superintendência Geral de Ação Solidária, idealizada pela primeira-dama do Paraná e também presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa.

continua após publicidade .

Também participaram da campanha, a presidente da Câmara de Vereadores de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy, os vereadores José Maurino Carniato, Emerson Bertotti (Fio), servidores do IAT e do Departamento de Meio Ambiente de Ivaiporã.

VEJA:

Ivaiporã realiza campanha Floresce Paraná; veja - Vídeo por: tnonline