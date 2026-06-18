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POLÍTICAS PÚBLICAS

Ivaiporã realiza 11ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

Evento reuniu autoridades, profissionais da rede de proteção, crianças e adolescentes para discutir políticas públicas

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 17:28:34 Editado em 18.06.2026, 17:28:22
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Ivaiporã realiza 11ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente
Autor Participantes acompanham a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Ivaiporã - Foto: Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã

A 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi realizada nesta quinta-feira (18), no Centro da Juventude, em Ivaiporã. O encontro reuniu autoridades, profissionais da rede de proteção, representantes da sociedade civil, crianças e adolescentes para debater políticas públicas e construir propostas voltadas à garantia de direitos.

Promovida pelo CMDCA e pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a conferência teve como tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”. (fotos abaixo)

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LEIA MAIS: Prefeitura de Jandaia e Rumo discutem segurança em trevo com histórico de acidentes

Na abertura, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Jair Antônio Burato, destacou a importância da participação coletiva. “A conferência é um momento importante para ouvir a comunidade e discutir ações que possam fortalecer a proteção de crianças e adolescentes. As propostas construídas aqui ajudam a orientar o trabalho desenvolvido no município”, afirmou.

Entre as autoridades presentes, a vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou a importância do trabalho conjunto em defesa da infância e da adolescência. “A gestão Carlos Gil tem investido em ações voltadas à proteção, ao atendimento e à ampliação de oportunidades para crianças e adolescentes. A conferência reforça esse compromisso e abre espaço para que a comunidade participe da construção de propostas para o município”, disse.

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Também participaram do evento a secretária municipal de Assistência Social, Silvana Zancanella Pessutti, e a assistente social da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), Elesandra da Silva Paim.

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Durante a abertura, crianças e adolescentes atendidos por projetos sociais do município e participantes do Projeto Bombeiro Mirim participaram da execução do Hino Nacional Brasileiro e de apresentações culturais.

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Após a palestra temática, os participantes foram divididos em grupos para discutir os seis eixos da conferência e elaborar propostas voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

As sugestões foram apresentadas e votadas em plenária. Ao final, foram aprovadas propostas para os âmbitos municipal, estadual e nacional, que serão encaminhadas às próximas etapas da conferência.


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    Foto: Autor: Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã
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