Ivaiporã realiza 11ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi realizada nesta quinta-feira (18), no Centro da Juventude, em Ivaiporã. O encontro reuniu autoridades, profissionais da rede de proteção, representantes da sociedade civil, crianças e adolescentes para debater políticas públicas e construir propostas voltadas à garantia de direitos.

Promovida pelo CMDCA e pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a conferência teve como tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”. (fotos abaixo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Prefeitura de Jandaia e Rumo discutem segurança em trevo com histórico de acidentes

Na abertura, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Jair Antônio Burato, destacou a importância da participação coletiva. “A conferência é um momento importante para ouvir a comunidade e discutir ações que possam fortalecer a proteção de crianças e adolescentes. As propostas construídas aqui ajudam a orientar o trabalho desenvolvido no município”, afirmou.

Entre as autoridades presentes, a vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou a importância do trabalho conjunto em defesa da infância e da adolescência. “A gestão Carlos Gil tem investido em ações voltadas à proteção, ao atendimento e à ampliação de oportunidades para crianças e adolescentes. A conferência reforça esse compromisso e abre espaço para que a comunidade participe da construção de propostas para o município”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também participaram do evento a secretária municipal de Assistência Social, Silvana Zancanella Pessutti, e a assistente social da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), Elesandra da Silva Paim.

Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Durante a abertura, crianças e adolescentes atendidos por projetos sociais do município e participantes do Projeto Bombeiro Mirim participaram da execução do Hino Nacional Brasileiro e de apresentações culturais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a palestra temática, os participantes foram divididos em grupos para discutir os seis eixos da conferência e elaborar propostas voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

As sugestões foram apresentadas e votadas em plenária. Ao final, foram aprovadas propostas para os âmbitos municipal, estadual e nacional, que serão encaminhadas às próximas etapas da conferência.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1 de 5 Foto: Ivaiporã realiza 11ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

2 de 5 Foto: Ivaiporã realiza 11ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

3 de 5 Foto: Ivaiporã realiza 11ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

4 de 5 Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã Foto: Autor: Assesssoria Prefeitura de Ivaiporã

5 de 5 Foto: Ivaiporã realiza 11ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente











