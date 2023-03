Ivaiporã realiza 1º Prêmio Mulher Empreendedora; veja vencedoras

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Ivaiporã realizou o 1º Prêmio Mulher Empreendedora – Destaque do Ano, na sexta-feira (24), durante sessão solene na Câmara de Vereadores.

continua após publicidade .

O projeto da premiação foi proposto pela vereadora Gertrudes Bernardy e realizado por meio do Departamento de Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio, Tecnologia e Inovação – com apoio da Câmara de Vereadores, visando premiar as empreendedoras que se destacam durante o ano, tanto no meio empresarial quanto no social.

-LEIA MAIS: Motorista por app desaparece após aceitar corrida para Ivaiporã

continua após publicidade .

O critério de classificação elegeu as empreendedoras que mais geram empregos. Acima de 21 colaboradores (Vera Lúcia Pavan). Entre 11 e 20 colaboradores (Jaqueline de Mattos de Paula). E de 1 a 10 colaboradores (Cristiane Lobos Rios). As vencedoras são do ramo de vestuário e de consultoria.

O prefeito Carlos Gil (licenciado) e o diretor do Departamento de Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio, Tecnologia e Inovação, Alex Fonseca, participaram da abertura e em seguida foram ao Encontro Paranaense de Jovens Empreendedores, que iniciou na sexta, dia 24, e encerra, neste sábado, dia 25 de março, com a participação de jovens empreendedores do Estado do Paraná.

“É muito importante reconhecer o empreendedorismo feminino, que é responsável por grande parte do número de empregos gerados e por comercializar produtos e serviços de qualidade. Portanto, é uma justa homenagem que resultou do projeto apresentado ao Legislativo pela vereadora Gertrudes Bernardy e transformado na Lei Municipal 3.714”, afirmou o prefeito Carlos Gil.

continua após publicidade .

Valorizar as empresárias. Este foi o objetivo da vereadora Gertrudes Bernardy. “Aquelas que não foram classificadas entre as 3 vencedoras receberam o certificado de Mulher Empreendedora – Destaque do Ano como forma de reconhecer a dedicação e o espírito empreendedor”, explicou Gertrudes Bernardy.

Alex Fonseca disse que foi um orgulho homenageá-las. “Além do critério de empregabilidade, a comissão de avaliação analisou a história de vida das inscritas no 1º Prêmio Mulher Empreendedora – Destaque do Ano e a dedicação às ações sociais”, comentou o diretor Alex Fonseca.

Vera Pavan, Jaqueline Paula e Cristiane Rios agradeceram à Prefeitura e à Câmara de Vereadores pela organização e valorização da mulher que empreende. “Fiquei surpresa pela premiação e me sinto vitoriosa por vencer os desafios impostos pela pandemia do coronavírus”, referiu Vera Pavan.

continua após publicidade .

Para Cristiane Rios o prêmio significa sensação de dever cumprido, enquanto Jaqueline Paula enfatizou o empenho da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. “Sempre acreditei em mim e nas pessoas que trabalham comigo. Ou seja, sou grata àqueles que fazem parte da minha vida empreendedora e estou muito feliz pelo reconhecimento”, declarou Jaqueline Paula.

Veja o vídeo:

null - Vídeo por: tnonline









Siga o TNOnline no Google News