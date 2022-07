Ivaiporã readequa estrada entre divisa do Arapuã e Salto do Bulha e

Da Redação

A equipe do Departamento de Viação da Prefeitura de Ivaiporã readequou mais uma estrada. Desta vez, entre a divida do município de Arapuã e o Salto do Bulha. Antes do serviço de melhorias o trajeto era dificultado em períodos chuvosos.

São cerca de 10 km de readequação que facilitam o escoamento da produção agrícola, circulação de ônibus escolares e de produtores.

O diretor do Departamento de Viação, Ilson Gagliano, disse que obras mudam a realidade das estradas rurais do município. “A administração Carlos Gil e Marcelo Reis tem dado uma atenção especial às famílias do campo – proporcionando o trabalho de recuperação e readequação de estradas e pontes, o que permite mais conforto e qualidade no tráfego”.

Segundo Ilson Gagliano as obras também significam mais segurança para os motoristas e motociclistas, e redução do tempo nas estradas.

