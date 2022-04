Ivaiporã promove mutirão e castra 130 cães e gatos em duas semanas

Da Redação

Pela segunda vez este ano, a Prefeitura de Ivaiporã e a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) voltaram a oferecer o serviço de castração de cães e gatos no Castramóvel da Amuvi, que foi instalado no Departamento Municipal de Meio Ambiente – anexo ao Parque Jardim Botânico.

A Prefeitura de Ivaiporã disponibilizou medicamentos e profissionais da área veterinária para auxiliar nos procedimentos e a Amuvi forneceu a estrutura móvel e a veterinária Camila Agostinho.

Desta vez, o serviço foi oferecido pelo período de duas semanas. A primeira semana foi dedica à castração de cães e a 2ª semana voltada à castração de gatos. Os atendimentos iniciaram no dia 28 de maço e encerram nesta sexta-feira, dia 8 de abril.

Valmir Silvério, que tem 14 gatos, levou a Babalu para ser castrada. “É muito importante o serviço de castração oferecido pela Prefeitura e a Amuvi. Dos 14 gatos, 3 foram castrados e mais quatro estão agendados. Se fosse pagar não teria condições”, contou Valmir Silvério.

O Castramóvel está previsto para voltar a atender em Ivaiporã entre os dias 11 e 22 de julho, e de 31 de outubro a 11 de novembro.

Aguarda castrar o seu animal de estimação? Ligue para o Departamento Municipal de Meio Ambiente (3472-2620) e confirme o cadastro.