Ivaiporã promove Encontro de Mulheres com teatro, música e palestras

Na quarta-feira, dia 8 de março, o Centro Cultural Olívia Hauptmann foi palco do Encontro de Mulheres – organizado pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de Ivaiporã. O evento contou com diversas atividades que promoveram a união e a reflexão entre mulheres de diferentes áreas e idades.

As mulheres do município foram recepcionadas por personagens teatrais. Em seguida, houve apresentação musical do saxofonista Marquinhos Dutra e DJ, que proporcionou uma atmosfera animada ao Encontro de Mulheres.

O prefeito em exercício Marcelo Reis dividiu o palco do Centro Olívia Hauptmann com a vereadora Gertrudes Bernardy e com as mulheres que integram o 1º escalão da administração municipal – incluindo a diretora do Departamento de Cultura, Luciane Baggio, que iniciou o Encontro de Mulheres defendendo a importância da mulher para o desenvolvimento do município, da cultura e do país. “Não importa a classe social ou a função que exercemos na sociedade. Somos quem podemos ser e onde quisermos! Basta não desistirmos e sim persistirmos”, afirmou.

Marcelo Reis se dirigiu a algumas mulheres líderes para reforçar a função essencial que desenvolvem na sociedade, tais como a comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Ivaiporã, major Giovana Angeli Messias, e a diretora do Departamento de Cultura, Luciane Baggio. “A maior parte da equipe técnica da Prefeitura é formada por mulheres, que mesclam sabedoria e dedicação ao serviço público. Neste dia, parabenizo todas as mulheres, porque merecem ser tratadas com respeito”, reconheceu o prefeito Marcelo Reis.

Mulheres influentes

A apresentação do Encontro de Mulheres foi realizada por Simone Milhorini e contou com a participação da cantora Daniele Pereira entoando o Hino Nacional. Em seguida, o tema A Sororidade e o Poder Feminino na Construção de Ivaiporã foi discutido por um painel de mulheres influentes nas respectivas áreas: Jaqueline Mattos (advogada), Isabella Botelho (apresentadora na Rede Humaitá), Andrea Pinheiro (nutricionista) Francieli Pascziernik (influenciadora de marketing digital) e Juliana Vasconcelos (hairstylist).

O Encontro de Mulheres também reservou um momento para um monólogo teatral e uma discussão sobre a Saúde Mental da Mulher Moderna apresentada pela psicóloga Thais Oliveira e pela médica Renata Naiane Marque, que exerce clínica geral.

A publicitária da Agência Dorac, Samantha Dorabiato, liderou uma discussão sobre a imagem da Mulher Real na Sociedade.

Mensagem: Carlos Gil

Para finalizar, Simone Milhorini leu a mensagem escrita pelo prefeito Carlos Gil, que está licenciado e cumprindo agenda em Curitiba: “Aproveito esta oportunidade para homenagear as mulheres de Ivaiporã, sejam estudantes, servidoras públicas ou empreendedoras, que lutam por espaço no mercado de trabalho. É preciso valorizar, apoiar e garantir que vocês – mulheres tenham acesso a políticas públicas que possam ajudá-las a conciliar as atividades profissionais e familiares. Em nome da cidade de Ivaiporã, agradeço e parabenizo todas as mulheres pela coragem, força e determinação em fazer a diferença”, escreveu Carlos Gil. As participantes voltaram a cantar no ritmo do saxofonista Marquinhos Dutra e DJ, seguido de um café colonial.

