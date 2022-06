Ivaiporã promove a 2ª Pedalada de Combate às Drogas

Da Redação

Divulgação

No domingo, dia 26 de junho, a Prefeitura de Ivaiporã promoverá 2ª Pedalada de Combate às Drogas – alusiva ao Dia Internacional de Combate às Drogas, que tem como tema: Vida sim! Drogas não!Na ocasião, haverá Caminhada pela Paz.

As ações serão promovidas no Parque Jardim Botânico, a partir das 08h00, e envolvem os Departamentos de Assistência Social, Cultura, Esporte e Saúde, e a Secretaria Municipal Educação, que pedem à população que doe uma coberta ou manta para quem mais precisa. A doação dará direito ao sorteio de uma cesta de produtos fornecida por um supermercado. A entrega da coberta ou manta deve ser feita no estande do Departamento de Assistência Social, no domingo, dia 26 de junho.

PROGRAMAÇÃO:

08h30 – Aula de ritmos e exercícios com a instrutora Rosana Celestino

09h00 – 2ª Pedalada de Combate às Drogas (pista de ciclovia) e Caminhada pela Paz (pista de caminhada)

10h00 – Momento de animação e louvor pelo Ministério Shekinah

10h30 – Santa Missa pela Paz – padre Célio Marcos Tarozo

13h00 – Festival Hip Hop (pista de skate)

Estandes: Amor Exigente, Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas e Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac).