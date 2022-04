Ivaiporã projeta obras de melhorias no Lago de Furnas

Da Redação

A exemplo das obras de revitalização feitas no Parque Jardim Botânico e daquelas previstas para serem executadas no Lago das Flores, a Prefeitura de Ivaiporã também fará melhorias no Lago de Furnas.

continua após publicidade .

O prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis estiveram no Lago de Furnas, onde analisaram as necessidades de melhorias – acompanhados pelo diretor do Departamento Municipal de Obras, Bruno Montoro, e pela arquiteta Silvana Zurlo, que são responsáveis pela elaboração dos projetos de revitalização nos Lagos das Flores e de Furnas.

Após percorrer o Lago de Furnas, o prefeito Carlos Gil concluiu que é necessário recapear – sentido direito até o acesso de pedestres à pista de caminhada, uma vez que se encontra bastante deteriorada, e revitalizar as minas. Ao Departamento Municipal de Meio Ambiente caberá melhorar o paisagismo.

continua após publicidade .

“Estamos aguardando a autorização de Furnas para que possamos revitalizar as minas e manter o Lago de Furnas cheio. Também iremos investir na melhoria da iluminação pública, playground e implantar mais lixeiras e bancos para que a população possa apreciar a beleza natural do Lago de Furnas”, informou o prefeito.

A previsão da administração Carlos Gil e Marcelo Reis é iniciar este ano as obras de revitalização nos Lagos das Flores e de Furnas.