Ivaiporã prepara força-tarefa para acolhimento no frio

A prefeitura de Ivaiporã, através da secretaria de Assistência Social irá realizar uma força-tarefa denominada ‘Ação Noite Fria’ para atender a população em situação de rua e também famílias em vulnerabilidade social durante as noites que prometem ser as mais frias do inverno no Paraná.

De acordo com a secretária da pasta Flávia Kuss, o trabalho será realizado a partir desta quarta-feira (28) e segue durante as noites de quinta (29) e sexta-feira (30), que são as datas com previsão de temperaturas mais baixas. Mas de acordo com ela, se o frio intenso persistir, o trabalho será estendido.

“Priorizamos estas datas por estarem previstas temperaturas mais rigorosas, mas se for necessário seguiremos por mais dias. Estaremos atendendo moradores de rua e famílias em vulnerabilidade social com marmitas de sopa quente, agasalhos e cobertores. Nossa casa de passagem também está preparada para receber pessoas que precisarem passar a noite e rondas serão realizadas durante a noite e madrugada para verificar se não haverá pessoas nas ruas precisando de ajuda”, explicou a secretária.

Ela ainda falou sobre um serviço de abordagem social que poderá ser realizado mediante ajuda da comunidade, através do telefone. “A população poderá nos ajudar informando caso veja alguém em situação de rua durante as noites frias, acionando nosso serviço através do telefone 43 98426 1196. Poderão ser feitas ligações a cobrar”, informou.