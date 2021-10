Ivaiporã prepara entrega da UPA 24 horas; assista

Da Redação

O prefeito de Ivaiporã Luiz Carlos Gil acompanhado do vice Marcelo Reis visitou na terça-feira (26), o prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h). A UPA foi construída na gestão anterior do prefeito Carlos Gil e entregue no final de 2016, mas não foi colocada em funcionamento.

O prédio da UPA, vinha sendo usado para alguns setores do Departamento de Saúde e a base descentralizada do Samu 192, que agora foi transferida para um novo espaço na Rua Professora Diva Proença 1.700. Na cidade, atualmente, os atendimentos de urgência e emergência funcionam junto ao Hospital Municipal de Ivaiporã.

A UPA que tem área construída de 240,16 metros² contará com 12 leitos de emergência, sala de estabilização; sala eletrocardiografia; sala de raio-x; sala de gesso; sala de sutura; sala de observação; sala de recepção; sala de centro de apoio à administração, posto de enfermagem, isolamento, lavanderia e central de material de esterilização.

Para a compra de equipamentos e reforma do prédio foram investidos aproximadamente R$ 1.2 milhão. Com a inauguração serão investidos na UPA para atendimento à população recursos mensais na ordem de R$ 800 mil.

“Estamos aguardando chegar o restante dos equipamentos. Boa parte, uns 60% já se encontram aqui. Nossa intenção é que na semana do aniversário de Ivaiporã (19 de novembro), essa UPA possa ser entregue a população”, disse Carlos Gil.

O prefeito disse ainda que a UPA vai funcionar de modo ininterrupto nas vinte e quatro horas do dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos, e contará com uma equipe multiprofissional interdisciplinar no atendimento das urgências e emergência.

“Era um compromisso que assumimos na campanha, médico em dobro nos horários de pico. Então das 17 horas às 23 horas a UPA vai trabalhar com dois médicos que é o horário de mais fluxo, para evitar o acumulo de pessoas, e que elas sejam atendidas com mais rapidez”, relatou Carlos Gil.

A secretaria de Saúde Cristiane Pantaleão explica que a UPA presta atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos de natureza clínica. “Casos de urgência e emergência serão atendidos aqui, aqueles casos de pessoas com febre muito alta, inicio de infarto, alguma quebradura, dentre outro casos”.

Os pacientes passarão pela classificação de risco, podendo permanecer em observação na UPA por 48 horas. Em caso de necessidade, o paciente será encaminhado para internamento o Hospital Municipal, onde mantém também os procedimentos de cirurgias de média complexidade – além do atendimento do Samu 192. Os casos eletivos continuaram sendo atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Veja:

Ivaiporã prepara entrega da UPA 24 horas; assista - Vídeo por: Reprodução