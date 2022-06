Ivaiporã premia escolas e CMEI vencedores da Caravana da Reciclagem

Da Redação

Como parte da Semana do Meio Ambiente, realizada entre os dias 30 de maio e 3 de junho, a Prefeitura de Ivaiporã promoveu a Caravana da Reciclagem, por meio do Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, nos 11 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e nas 10 Escolas Municipais – divididos em 5 grupos.

A diretora do Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Denise Kusminski, explicou que a Semana do Meio Ambiente teve como objetivo conscientizar sobre a importância da separação dos resíduos sólidos urbanos.

A direção dos estabelecimentos de ensino solicitou aos alunos que levassem de casa resíduos recicláveis separados e devidamente higienizados. O material arrecadado foi coletado pelo Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, em parceria com a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Ivaiporã (Copemari), e destinado ao Aterro Sanitário Municipal, onde foi pesado.

Premiação

O grupo 5 – composto pelas Escolas Municipais Leila Diniz, Maria Diva e José Aparecido Peres, e pelos CMEI Paulo Freire e Antônio Carlos Costa foi o que mais arrecadou: 787,4 quilos envolvendo 540 pessoas. A premiação ambiental consiste na execução de um jardim, plantio de árvores e entregas de mudas pelo Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

Nesta sexta-feira, dia 10 de junho, Denise Kusminski iniciou a entrega da premiação na Escola Municipal José Aparecido Peres do distrito do Alto Porã, onde o diretor Denikid Araújo Albino agradeceu e enalteceu a iniciativa. “Quando unimos esforços melhoramos a rua, a escola e a cidade onde vivemos – e consequentemente o país. Por isso, agradeço ao prefeito Carlos Gil, vice-prefeito Marcelo Reis, diretora do Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Denise Kusminski, e à secretária municipal de Educação, Daiane Soares, pelo envolvimento com o meio ambiente e a educação, que é o nosso foco”, afirmou Denikid Albino.

Daiane Soares defendeu que a Secretaria Municipal de Educação precisa muito de parceria, por considerar importante para a sociedade, enquanto a presidente da Copemari, Greiciele Aline Arcanjo Allein, garantiu que a Caravana da Reciclagem proporcionou aumento de material reciclável e conscientizou os alunos envolvidos na Semana do Meio Ambiente.

Grupo 1

Escola Municipal Bento Viana

Escola Municipal João Pessoa

Escola Municipal Jacutinga

CMEI Nossa Senhora Aparecida

CMEI Bom Jesus

525 pessoas (409,4 quilos)

Grupo 2

Escola Municipal Carlos Lacerda

CMEI Emília Kuroda

CMEI Maria Burato

530 pessoas (276,8 quilos)

Grupo 3

Escola Municipal Ivaiporã

CMEI Odete Brasil

CMEI Vila Nova Porã

CMEI Santa Terezinha

540 pessoas (328,4 quilos)

Grupo 4

Escola Municipal Ignes de Souza Caetano

Escola Municipal Dom João VI

CMEI José Fiorim

CMEI Nossa Senhora de Lourdes

520 pessoas (275,3 quilos)

Grupo 5 (vencedor)

Escola Municipal Leila Diniz

Escola Municipal Maria Diva

Escola Municipal José Aparecido Peres

CMEI Paulo Freire

CMEI Antônio Carlos Costa

540 pessoas (787,4 quilos)