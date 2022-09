Ivaiporã: Prefeitura em parceria com Sebrae estimula empreendedorismo

Da Redação

Empreendedores das áreas de estética, café, perfumaria, queijo, cutelaria, defumados, artesanato, bolsas, toalhas, energia solar, escola de inglês, psicologia, serviço de som e apicultura participaram da Rodada de Negócios promovida pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento de Indústria e Comércio.

A Rodada de Negócios, que foi conduzida pela consultora do Sebrae, Ana Paula Soares, integrou o Plano de Desenvolvimento de Ivaiporã, que tem como foco tornar o município empreendedor e protagonista no cenário estadual.

O diretor do Departamento de Indústria e Comércio, Alex Fonseca, desejou aos participantes que fizessem boas negociações e adquirissem ótimas experiências profissionais. “É importante estabelecer parcerias e negócios entre empreendedores do município para estimular a economia e o desenvolvimento do município”, declarou Alex Fonseca.

“O objetivo foi gerar oportunidades de negócios entre os empreendedores MEI [Micro e Pequenos Empreendedores] para que divulguem os próprios produtos e serviços, utilizando a técnica pitch de vendas, e conheçam outros produtos e parceiros”, informou Ana Paula Soares.

Durante a dinâmica, cada participante da Rodada de Negócios teve 1’30 para fazer o pitch de vendas – rápida apresentação da empresa e principais diferenciais.

Lucas Rafael Ravar, empresário do ramo de café, tem experiência em Rodada de Negócios – tanto online quanto presencial, e considerou muito positiva a iniciativa da Prefeitura. “A vantagem também é ampliar a rede de contatos, seja apresentando ou conhecendo produtos”, opinou.

