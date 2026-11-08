Ivaiporã pode registrar rajadas de vento de até 51 km/h neste domingo (08)

A previsão do tempo para Ivaiporã neste domingo (8) indica um dia de estabilidade meteorológica, marcado pela ausência de precipitações e por uma ligeira redução nas temperaturas máximas ao longo da jornada. As informações são do Simepar.



Os termômetros na cidade devem registrar uma amplitude térmica inversa ou bastante estreita, oscilando com mínima de 16°C e máxima prevista de 14°C, configurando um clima predominantemente ameno a frio. A umidade relativa do ar apresentará variação expressiva ao longo das horas, com índices situados entre 58% e 95%.

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Apesar do ambiente bastante úmido nos períodos mais frescos, a probabilidade de ocorrência de chuva é nula, registrando 0% de chances e precipitação acumulada de 0.0 mm durante todo o domingo.

O destaque do dia fica por conta da intensidade dos ventos, que sopram no sentido Sudeste a uma velocidade média de 16 km/h, acompanhados por rajadas mais intensas que podem atingir até 51 km/h, exigindo atenção da população para a sensação térmica reforçada pelas correntes de ar.