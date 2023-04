Ivaiporã planeja novas etapas da obra do novo parque de exposições

Da Redação

As obras do novo Parque de Exposições de Ivaiporã foram vistoriadas ontem por uma equipe da prefeitura liderada pelo prefeito Carlos Gil. A visita in loco determinou cronogramas de trabalho para o projeto. Após a conclusão da terraplanagem na arena, a Prefeitura planeja construir a pista, arquibancadas, palco e a estrutura de camarins.

Os diretores dos Departamentos de Administração, Rodney Paiva; Agricultura, Carlos Oliveira; Cultura, Luciane Baggio; Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio, Tecnologia e Inovação, Alex Fonseca; Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Denise Kusminski; Obras, Bruno Montoro e Viação, Ilson Gagliano; estiveram no local para acompanhar o andamento das obras e estabelecer o cronograma de cada etapa.

Por meio dos cronogramas de trabalho serão implantadas barracas e lixeiras em todas as quadras, executado o projeto de paisagismo, concluídas as obras e licitada internet. Além disso, haverá contêiner para materiais recicláveis.

No Parque de Exposições foi iniciada a construção de três blocos de banheiros e a fundação para edificar dois barracões industriais, enquanto outros barracões pré-moldados encontram-se em fase de execução.

O valor do investimento se aproxima de 11 milhões. Com a construção do Parque de Exposições, a expectativa é retomar a Expovale em novembro.

O prefeito Carlos Gil destacou a importância do planejamento para garantir a realização da feira na data prevista.

Durante a visita às obras, Carlos Gil explicou que será implantada mais uma galeria de água pluvial na arena para evitar problemas em decorrência de chuva e não prejudicar o Trevo Ouro Verde. Além disso, o prefeito afirmou que a pavimentação asfáltica do Parque de Exposições será iniciada nos próximos dias.

O Parque de Exposições ocupa uma área de 159 mil m².

