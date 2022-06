Ivaiporã pavimenta 34 quadras no Bosque da Saúde

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã executa uma das maiores obras na área urbana. Trata-se de galerias de águas pluviais, meio fio, calçadas com piso tátil para facilitar o deslocamento de pessoas com deficiência, acessibilidade, asfalto e sinalização horizontal e vertical no Boque da Saúde, onde serão investidos R$ 4.119.312,88 provenientes de financiamento feito por meio do Paranacidade.

O prefeito Carlos Gil e o diretor do Departamento Municipal de Obras, Bruno Montoro, visitaram o Bosque da Saúde, onde explicaram que Bosque da Saúde foi construído, há 40 anos, sem infraestrutura alguma. “Agora, iremos urbanizá-lo. Trata-se de um grande investimento e significa qualidade de vida para a população de Ivaiporã”, afirmou Carlos Gil.

Acesso secundário

A duplicação do acesso secundário impulsionará o desenvolvimento do Bosque da Saúde. Provavelmente, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, virão a Ivaiporã, em junho, assinar convênio com o prefeito Carlos Gil. A duplicação do acesso secundário custará R$17.773.418,02 milhões. A obra será executada em 4.340 metros de extensão e proporcionará mais segurança àqueles que trafegam entre a Rua Faxinal e o trevo da PR-466 em Jardim Alegre.

Pelo Bosque da Saúde passa o transporte público gratuito e há muitas residências. Mas existem vários terrenos vazios. “Os terrenos variavam entre R$20.000.00 e R$30.000.00. Com a execução das obras ouvi falar que algumas áreas passaram a custar R$60.000.00 – e as obras não estão concluídas [risos]”, descontraiu o prefeito.

Trevo Ouro Verde e Parque de Exposições

Além do Bosque da Saúde a Prefeitura tem em execução a obra do Trevo Ouro Verde (R$4.643.579,78 milhões) e prestes a iniciar a construção do Parque de Exposições (R$5.099.990,00 milhões) cuja Ordem de Serviço foi assinada no dia 20 de maio.