Ivaiporã oferece treino funcional e aula de ritmos

Mantenha a qualidade de vida praticando treino funcional e aula de ritmos – gratuitamente. As aulas são oferecidas pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Esporte em parceria com a Associação Desportiva Ivaiporãense, que disponibiliza a instrutora Rosana Celestino para dar aulas no Ginásio de Esporte Alcebíades Alves (quartas e sextas-feiras das 07h30 às 08h30), Jardim Iporã (segundas e quartas-feiras às 19h50), distritos do Alto Porã (terças-feiras às 13h40) e Jacutinga (segundas-feiras às 13h40).

Segundo a instrutora Rosana Celestino as aulas são direcionadas ao público juvenil e adulto – feminino e masculino. “As atividades físicas são muito importantes em qualquer fase da vida e especialmente em tempos de pandemia para fortalecer a imunidade e evitar depressão”, defendeu a instrutora.

O diretor do Departamento de Esporte, Marcelo Kloster, explicou que o objetivo é proporcionar melhor qualidade de vida à população com atividade física.

Como participar

Os interessados podem informar ao Departamento Municipal de Esporte ou ligar 3472-2086 ou comparecer às aulas mais próximas da residência.