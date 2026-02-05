Ivaiporã oferece curso gratuito de Trabalho em Altura para qualificação profissional
Curso capacitou moradores para atuar com segurança em trabalhos acima de dois metros
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A Prefeitura de Ivaiporã, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Agência do Trabalhador, realizou recentemente o curso de Trabalho em Altura (NR-35) com foco na capacitação profissional da população. A formação aconteceu em um único dia e foi totalmente custeada pelo município, garantindo acesso gratuito aos participantes.
O curso preparou os alunos para atuar com segurança em atividades acima de dois metros, conforme a norma NR-35, ampliando a inserção no mercado de trabalho e atendendo à demanda por profissionais qualificados em diversas áreas.
LEIA MAIS: Corpo de costureira Cintia é encontrado na Vila Reis, diz polícia
A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou a importância da qualificação profissional. “Investir em cursos como o NR-35 é investir nas pessoas. Nosso compromisso é oferecer oportunidades reais de capacitação, preparando a população para o mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município”, afirmou.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a qualificação da mão de obra local, a geração de oportunidades e o fortalecimento da empregabilidade, por meio de ações integradas entre o poder público e órgãos de apoio ao trabalhador.
A administração municipal ainda anunciou novos cursos para 2026. O próximo confirmado é o curso de Jardinagem, com início previsto para 3 de março, ampliando as oportunidades de desenvolvimento profissional da população.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos