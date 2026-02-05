Ivaiporã oferece curso gratuito de Trabalho em Altura para qualificação profissional

A Prefeitura de Ivaiporã, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Agência do Trabalhador, realizou recentemente o curso de Trabalho em Altura (NR-35) com foco na capacitação profissional da população. A formação aconteceu em um único dia e foi totalmente custeada pelo município, garantindo acesso gratuito aos participantes.

O curso preparou os alunos para atuar com segurança em atividades acima de dois metros, conforme a norma NR-35, ampliando a inserção no mercado de trabalho e atendendo à demanda por profissionais qualificados em diversas áreas.

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou a importância da qualificação profissional. “Investir em cursos como o NR-35 é investir nas pessoas. Nosso compromisso é oferecer oportunidades reais de capacitação, preparando a população para o mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município”, afirmou.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a qualificação da mão de obra local, a geração de oportunidades e o fortalecimento da empregabilidade, por meio de ações integradas entre o poder público e órgãos de apoio ao trabalhador.

A administração municipal ainda anunciou novos cursos para 2026. O próximo confirmado é o curso de Jardinagem, com início previsto para 3 de março, ampliando as oportunidades de desenvolvimento profissional da população.

