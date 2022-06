Ivaiporã oferece 50 vagas para cursos do programa Recomeça Paraná

Da Redação

O Governo do Estado oferece cadastro da 2ª etapa do programa Recomeça Paraná com 50 vagas disponíveis para os cursos de capacitação nas áreas: Empreendedor Autônomo, Como ser Mei, Sou Mei e Softskills para Empreendedores.

O programa Recomeça Paraná visa aperfeiçoar as habilidades empreendedoras dos indivíduos em situação de vulnerabilidade social no município – além de oferecer uma gratificação em dinheiro aos inscritos.

A ação é fruto de uma parceria da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio da Agência do Trabalhador.

Além de oferecer gratuitamente os cursos de capacitação, o contemplado ganha um incentivo de R$300 para cada módulo concluído – num total possível de R$900.

Cursos à distância

Rodrigo Cordeiro, gerente da Agência do Trabalhador de Ivaiporã, considera o programa Recomeça Paraná muito interessante, “porque cada pessoa que concluir o curso ganha dinheiro e adquire conhecimento”.

Os cursos são oferecidos à distância e têm a duração em torno de 9 horas. Os alunos assistem às aulas pelo celular, tablet, computador ou smar TV – conforme a disponibilidade de horário.

Segundo a diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Ivaiporã, Flávia Kuss, aquelas pessoas que têm o Cadastro Único (CadÚnico) têm potencial para empreender e gerar renda. “Só precisam de um incentivo. Com certeza este benefício vai impulsionar muitos projetos”, acredita a diretora.

Os interessados em se inscrever nos cursos de capacitação e receber a bolsa devem comparecer à Agência do Trabalhador de Ivaiporã com os seguintes documentos: RG, CPF, folha resumo do CadÚnico, comprovante de residência e conta corrente (Banco do Brasil ou Caixa Econômica).

É necessário morar no Paraná, ter perfil empreendedor, CadÚnico atualizado com renda per capita de até meio salário mínimo (R$606,00) e ter 18 anos.