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Ivaiporã mantém temperaturas baixas nesta terça-feira (23)

Frio predomina em Ivaiporã nesta terça-feira (23), com máxima de 13°C, tempo firme e nenhuma previsão de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 05:12:02 Editado em 23.06.2026, 05:11:55
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Ivaiporã mantém temperaturas baixas nesta terça-feira (23)
Autor Tempo firme, sem previsão de chuva e com temperaturas baixas - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ivaiporã enfrenta uma terça-feira (23) de frio e tempo firme. A previsão indica máxima de 13°C, mínima próxima de 10°C e ausência de chuva ao longo do dia.

Segundo o Simepar, nas primeiras horas da manhã, os termômetros marcam entre 10°C e 11°C. A sensação térmica permanece baixa por causa da umidade elevada.

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A umidade relativa do ar varia entre 73% e 97%. Apesar do frio, o tempo segue estável, sem previsão de precipitação.

Os ventos registram velocidade entre 4 km/h e 7 km/h. Em alguns momentos, as rajadas podem atingir até 22 km/h.

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Mesmo durante a tarde, as temperaturas continuam amenas. A máxima prevista não ultrapassa os 13°C, mantendo a sensação de frio em boa parte do dia.

O sol nasce às 7h10 e se põe às 17h48. Os próximos dias seguem com temperaturas baixas em Ivaiporã.

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