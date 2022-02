Ivaiporã lidera ranking de transparência no Paraná

Da Redação

Prefeitura de Ivaiporã

A administração pública de Ivaiporã inicia 2022 com uma excelente notícia. Foi a 1ª colocada entre os 399 municípios do Paraná no Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), que divulgou os resultados nesta quarta-feira, dia 2 de fevereiro.

O município obteve a nota 99,62% liderando o ranking que está acessível pelo link https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/ferramentas-itp-2021/336933/area/250

Foram analisadas a Transparência Ativa, Poder Executivo, Transparência Passiva, Boas Práticas e Informações Prioritárias. Entre os 159 itens analisados, apenas 1 (Registro das Competências) não foi respondido conforme entendimento do TCE.

Em 2020, o Portal da Transparência da gestão 2017/2020 obteve a nota 70,28% ocupando a 183% colocação no ranking do ITP. E, em 2019, a administração 2017/2020 ocupou um dos piores lugares na Transparência Pública: 271º com nota 60,75%.

“Motivo de muito orgulho”

O prefeito Carlos Gil, que está de licença este mês, encontra-se em Curitiba, onde recebeu a notícia com muito entusiasmo. “Ocupar o 1º lugar entre 399 prefeituras referente à Transparência da Administração Pública é motivo de muito orgulho para Ivaiporã, porque as informações técnicas são complexas e precisamos torná-las acessíveis atendendo ao interesse público”, reconheceu o Carlos Gil.

Contrário à falta de transparência da administração 2017/2020, que foi comprovada pelas notas e pelos rankings do TCE de 2019 e 2020, o prefeito Carlos Gil solicitou mudanças no site e atualização urgente nos dados do Portal da Transparência em janeiro de 2021, quando assumiu o 2º mandato. “A Transparência da Administração Pública foi compromisso assumido por mim e pelo Marcelo Reis, quando estávamos em campanha eleitoral. E, mais uma vez, cumprimos a palavra dada à população, porque administração pública sem transparência significa retrocesso e o que queremos para Ivaiporã é o progresso”, afirmou o prefeito Carlos Gil.

“Grande conquista para Ivaiporã”

Em Ivaiporã, o vice-prefeito Marcelo Reis (prefeito em exércício) e a controladora interna do município, Vânia Almeida, que é responsável pelo Portal da Transparência, também não contiveram o entusiasmo e parabenizaram os servidores pelo empenho no preenchimento diário dos sistemas que são avaliados pelo TCE.

“Trata-se de uma grande conquista para Ivaiporã, porque o nosso comprometimento e transparência pública são avaliados pelo Tribunal de Contas do Estado. Afinal, estabelecemos um compromisso de trabalhar em benefício da população e do município e a nota 99,62% comprova a nossa seriedade com o dinheiro público”, afirmou o prefeito em exercício Marcelo Reis.

Por outro lado, Vânia Almeida disse que o resultado publicado pelo TCE mostra a eficiência do serviço público em Ivaiporã e transmite confiança àqueles que buscam informações no Portal da Transparência. “Trata-se do resultado de um grande trabalho desenvolvido, em 2021, por uma equipe comprometida com o cargo que exerce. Agora, resta-nos o desafio de manter a excelente nota”, vibrou a controladora.

159 itens analisados

Em agosto de 2021, o TCE deu início a 3ª edição anual da avaliação dos Portais da Transparência das 399 prefeituras do Paraná, aplicando o ITP que foi desenvolvido pelo corpo técnico do TCE. A análise do questionário contendo 159 itens foi realizada por estudantes do 1º ao 5º ano do curso de Direito da Universidade Positivo sob a orientação de servidores do TCE.