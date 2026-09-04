Ivaiporã lança projeto para mapear ecossistema de inovação

Projeto com o Sebrae vai identificar empresas, setores econômicos e ambientes ligados à inovação

Ivaiporã realizou na manhã desta sexta-feira (4) o lançamento do Mapeamento do Ecossistema Local de Inovação. O projeto é desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Cooperação Internacional, em parceria com o Sebrae. O trabalho vai buscar identificar empresas e iniciativas inovadoras em áreas como agricultura, comércio, indústria, serviços e educação.

Segundo o secretário de Inovação, Eniel Gualter Bueno, existem soluções desenvolvidas por empresas na cidade que ainda não são conhecidas. O levantamento pretende identificar essas iniciativas e aproximar empresas, instituições de ensino, poder público e sociedade. (fotos abaixo)

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“Às vezes, uma empresa desenvolve uma tecnologia para resolver uma necessidade própria, mas essa solução também poderia atender outras empresas. A gente quer identificar essas inovações, conectar esses atores e criar condições para que a inovação avance no município”, explicou.

O consultor do Sebrae Tiago Cunha, responsável pelo projeto, explicou que serão identificadas instituições que podem contribuir com a inovação. O levantamento também vai apontar as principais vocações econômicas de Ivaiporã e cruzá-las com o potencial tecnológico da região, incluindo cursos de graduação, mestrado e doutorado.

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“O objetivo é entender o grau de maturidade do ecossistema local de inovação e identificar onde estão as oportunidades de avanço. A partir desse diagnóstico, vamos desenvolver um plano de ação”, afirmou Cunha.

O Sebrae também vai analisar ambientes de inovação, como incubadoras tecnológicas e espaços makers, além da integração entre empresas, instituições e sociedade.

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A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou que a inovação já faz parte de diferentes áreas do município e pode ganhar força com a integração entre governo, empresas e instituições de ensino.

“Estamos vivendo um mundo cada vez mais tecnológico, e Ivaiporã precisa acompanhar esse movimento. A parceria entre o poder público, empresas e instituições pode ajudar a trazer novas tecnologias, ampliar a capacitação e preparar o município para os desafios do futuro”, afirmou.

A previsão é apresentar o relatório do mapeamento e o primeiro plano de ação durante a 22ª ExpoVale de Ivaiporã que acontece de 18 a 22 de novembro no Parque de Exposições da cidade.

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Lançamento do projeto de mapeamento do ecossistema de inovação - Foto: TN Online/Ivan Maldonado Lançamento do projeto de mapeamento do ecossistema de inovação - Foto: TN Online/Ivan Maldonado









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