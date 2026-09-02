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Ivaiporã lança nesta sexta-feira (4) o Ecossistema Local de Inovação

Reunião será realizada no Salão Nobre da Prefeitura, com participação da Secretaria de Inovação, Sebrae e representantes locais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ivaiporã lança nesta sexta-feira (4) o Ecossistema Local de Inovação
Autor Iniciativa é voltada a fortalecer ações de inovação e estimular o desenvolvimento local - Foto: TN Online/Arquivo

A Prefeitura de Ivaiporã realiza nesta sexta-feira (4) o lançamento do Ecossistema Local de Inovação, iniciativa voltada a fortalecer ações de inovação e estimular o desenvolvimento local. O encontro será realizado das 8h30 às 11h30, no Salão Nobre da Prefeitura.

A reunião é promovida pela Secretaria Municipal de Inovação e Cooperação Internacional, em parceria com o Sebrae.

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Segundo a organização, a proposta é reunir representantes de diferentes setores para estruturar um ambiente colaborativo voltado à inovação em Ivaiporã.

O Ecossistema Local de Inovação busca aproximar poder público, empresas, instituições de ensino, entidades e outros atores interessados no desenvolvimento de soluções e novas oportunidades para o município.

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O encontro também marca o início das atividades de construção do ecossistema, com a participação dos setores envolvidos no processo.

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