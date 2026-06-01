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Ivaiporã lamenta a morte de Maria do Rosário Botelho aos 87 anos

Mãe do médico Cídio Botelho e do engenheiro civil Sidinei Botelho, ela faleceu nesta segunda-feira (1º)

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 13:16:01 Editado em 01.06.2026, 13:15:57
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Ivaiporã lamenta a morte de Maria do Rosário Botelho aos 87 anos
Autor Maria do Rosário Botelho, 87 anos - Foto: Arquivo da Família

Ivaiporã se despede de Maria do Rosário Botelho, que faleceu aos 87 anos na madrugada segunda-feira (1º). Ela era mãe do médico Cídio Botelho e do engenheiro civil Sidinei Botelho, profissionais bastante conhecidos no município.

Além dos filhos, Maria do Rosário deixa a filha adotiva Dite Pereira, os netos Sidinei Júnior, Stephane, Natasha, Tácia e Cídio Henrique, além de sete bisnetos.

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Muito conhecida na comunidade, Maria do Rosário construiu uma trajetória marcada pela dedicação à família e à Igreja Católica.

Durante vários anos, atuou como ministra da Eucaristia na Paróquia Santíssima Mãe de Deus e participou de grupos de oração, contribuindo ativamente com as atividades religiosas e pastorais do município.

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A notícia do falecimento causou comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade católica de Ivaiporã, que lembram sua presença constante nas celebrações e ações da paróquia.

O corpo está sendo velado na Capela Aliança, o sepultamento será nesta segunda-feira às 17 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

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