Ivaiporã: Jovem toma celular da mãe e agride irmão

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã de terça-feira (10) para a Rua Anhaguera, em Ivaiporã, em atendimento a uma ocorrência de lesão corporal.

No endereço, em contato com o solicitante, ele relatou que o irmão teria tomado o celular de sua mãe, e o agredido com socos causando lesões pelo corpo.

Diante dos fatos e do interesse de representação, foi realizado patrulhamento pelas imediações.

Sendo localizado, as partes foram encaminhadas para a 6ª CIPM para lavratura de termo circunstanciado.