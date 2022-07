Ivaiporã investe recursos da taxa do lixo e adquire lixeiras ecológica

Da Redação

É com o objetivo de manter a cidade mais limpa que a Prefeitura de Ivaiporã investiu recursos da taxa de lixo na aquisição de 120 lixeiras ecológicas e 200 suportes para fixação no chão. O valor investido soma R$80.740.

A aquisição foi feita por intermédio do Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e a substituição iniciada na quinta-feira, dia 14 de julho, nas praças, avenidas, canteiros e no Parque Jardim Botânico, onde foram instaladas 20 lixeiras ecológicas.

“A meta é conscientizar a população para que os resíduos sejam descartados nas lixeiras para contribuir com o meio ambiente, deixando a cidade cada vez mais limpa e bem cuidada”, avisou a diretora do Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Denise Kusminski.

Conscientização ambiental

O prefeito Carlos Gil lembrou que a Prefeitura trabalha em defesa do meio ambiente mantendo a cidade limpa, promovendo conscientização ambiental nas escolas municipais e centros municipais de educação infantil, investindo no Aterro Sanitário e no Centro de Compostagem e executando paisagismo no município.

“Fazemos a nossa parte que é cuidar do meio ambiente investindo recursos públicos. Mas cabe à população colaborar com a administração municipal preservando as lixeiras e separando o lixo em casa”, orientou o prefeito Carlos Gil. Das 100 lixeiras adquiridas foram instaladas 46 na quinta e sexta-feira, dias 14 e 15 de julho. O trabalho de substituição continuará na próxima semana.

