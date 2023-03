Ivaiporã investe R$ 2,3 milhões na aquisição de ônibus escolares

Da Redação

O prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis, entregou mais dois ônibus escolares à Secretaria Municipal de Educação, na segunda-feira, 27 de março, num investimento de R$830.000,00.

Em julho de 2022, a Prefeitura de Ivaiporã investiu R$1.539.860,00 na compra de cinco ônibus para o transporte escolar. Com a aquisição de mais dois ônibus escolares, a Prefeitura totaliza sete novos ônibus adquiridos em 27 meses de gestão – num investimento total de R$2.369.860,00.

Para a secretária municipal de Educação, Daiane Soares, a chegada de mais 2 ônibus representa uma melhoria significativa na qualidade do transporte escolar oferecido aos alunos da rede municipal e estadual. “Antes da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis, a frota estava bastante sucateada. Além de garantir a segurança das crianças, o transporte escolar assegura conforto aos motoristas”, afirmou Soares.

O investimento em transporte escolar faz parte do compromisso da Prefeitura em priorizar a educação no município, como destacou o prefeito em exercício Marcelo Reis. “A educação é prioridade! O investimento de R$830.000,00 soma-se a outros investimentos feitos em uniforme escolar, obras de reforma, ampliação e construção de escolas e centros municipais de educação infantil. A compra de mais 2 ônibus representa segurança, conforto e menor custo de manutenção, porque as crianças merecem e os motoristas necessitam circular com segurança”, ressaltou o prefeito Marcelo Reis.

Quem também comemorou o investimento foi o chefe do transporte escolar, Osmar Tadashi Kishi. “Com a frota renovada melhoramos o atendimento aos alunos e os motoristas trabalham mais motivados e comprometidos com a segurança”, garantiu Osmar Kishi.

Com estas aquisições, a Prefeitura demonstra compromisso em garantir o acesso à educação de qualidade para as crianças e adolescentes do município.

