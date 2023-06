Ivaiporã investe R$ 2.1 mi em recapeamento de ruas e avenidas

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Ivaiporã está empenhada em melhorar a infraestrutura viária da cidade, visando proporcionar maior acessibilidade e qualidade no tráfego de veículos e motocicletas.

Com investimento de R$2.142.897,92 a fase 2 do programa de recapeamento de ruas e avenidas é executada consolidando os esforços da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis.

As obras, realizadas por meio de convênio com o Paranacidade, são continuação da fase 1, que foi concluída ao custo de R$1.810.662,92.

O objetivo é atender às metas 108 e 109 do plano de governo, que envolvem o aprimoramento do Plano de Acessibilidade e Mobilidade Urbana – além da execução do programa Meu Bairro Tem Recape.

O prefeito Carlos Gil ressaltou a importância das obras para o município. “Estamos empenhados em promover melhorias significativas nas ruas e avenidas, buscando proporcionar uma mobilidade mais segura e eficiente para os cidadãos. O recapeamento com CBUQ [Concreto Betuminoso Usinado a Quente] irá garantir tráfego mais fluente, beneficiando não apenas motoristas, mas também pedestres e ciclistas”, afirmou Carlos Gil.

É importante observar que as obras em prol da mobilidade urbana e acessibilidade estão alinhadas com o plano de governo da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis, que prioriza o desenvolvimento sustentável e o progresso de Ivaiporã.

Vias contempladas

Avenida Osvaldo Cruz entre Avenida Ladislao Gil Fernandez e Avenida Aparício Cardoso Bitencourt.

Avenida Aparício Cardoso Bitencourt entre a Avenida Paraná e Rua Santa Catarina.

Avenida Maranhão entre a Rua Vereador Orlando Buratto e a Rua João Maria Stresser.

Avenida Vereador Juarez Cleve entre a Rua Cornélio Procópio a Rua João Maria Stresser.

Avenida Tancredo Neves entre a Rua Sertaneja e a Praça Espanha.

Avenida Tancredo Neves entre a Praça Espanha e a Rua Francisco Jacob Goedert.

Avenida Osvaldo Cruz entre a Rua Valentino Talarico e a Rua Placídio Miranda.

Largo Marechal Floriano – Ginásio Alcebíades Alves.

Rua Santa Catarina entre a Avenida Presidente Castelo Branco e

Avenida Presidente Castelo Branco.

Rua Santa Catarina entre a Avenida Presidente Castelo Branco e Rua Ribeirão Preto.

Rua Rio Grande do Sul entre a Rua Cornélio Procópio e a Rua Vereador Orlando Buratto

Rua João Maria Stresser entre a Avenida Brasil e Avenida Souza Naves.

Rua Francisco Jacob Goedert entre a Rua Vereador Juarez Cleve e a Avenida Maranhão

Rua Ceará entre a Rua Foz do Iguaçu e a Rua Alvorada.

Rua Ceará entre a Avenida Pedro Koltun e a Rua Cuba

Rua Cuba entre a Avenida Maranhão e a Rua Ceará.

Rua Alvorada entre a Avenida Presidente e a Rua Ceará.

Rua Andirá entre a Avenida Pedro Koltun e a Avenida Souza Naves.

Rua Ceará entre a Rua Vereador Orlando Buratto e a Rua João Maria Stresser.

Rua Ceará entre a Rua Sertaneja até o Lote 33 Quadra 153

.Rua Sertaneja entre a Avenida Maranhão e a Rua Ceará.

