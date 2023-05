Ivaiporã investe mais de R$1.2 mi em melhorias no Cemitério Municipal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Ivaiporã inaugurou as obras de melhorias no Cemitério Municipal. O processo de revitalização teve início em janeiro de 2021, quando a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis assumiram, e com o compromisso do plano de governo de tornar o espaço mais adequado e digno para homenagens e despedidas dos entes queridos.

continua após publicidade .

As obras de melhorias foram inauguradas na terça feira pelo prefeito Carlos Gil, diretores de Obras, Planejamento e de Meio Ambiente – Bruno Montoro, Carine Daiane da Silva e Denise Kusminski, e pelo presidente da Câmara de Vereadores, Edvaldo Aparecido Montanheri (Sabão).

- LEIA MAIS: Apucarana tem 6,5 mil idosos cadastrados no transporte gratuito

continua após publicidade .

Segundo Carine Daiane da Silva quem visitou o Cemitério Municipal, há 1 ano, fica surpreendido com os resultados das obras. “Assumi a gestão do Cemitério Municipal, em janeiro de 2021, e passei a trabalhar em prol das melhorias. Agora, a infraestrutura está adequada às necessidades dos familiares que buscam informações e serviços no Cemitério Municipal”, afirmou a diretora.

Foram executadas as seguintes obras: banheiros na área administrativa que foi ampliada e reformada (R$165.389,88), canteiro da Avenida Maranhão (R$27.482,78), cobertura do Cruzeiro (R$125.000,00), calçadas interna e externa (R$94.282,99), galerias de água pluvial (R$212.459,86), gramado (R$46.200,00), iluminação (R$22.962,80), muro (R$259.395,36), poço artesiano (R$56.894,40), rede de água (R$9.000,00), portões (R$10.000,00), câmeras de segurança (R$12.000,00) e recape (R$244.797,70). Os investimentos totalizam R$1.285.865,77.

Dedicação

O trabalho dedicado do prefeito Carlos Gil e dos servidores públicos foi mencionado pelo presidente o legislativo Edvaldo Aparecido Montanheri. “As equipes não mediram esforços para executar e concluir as obras de melhorias. Aproveito para reconhecer também o empenho dos vereadores na aprovação de projetos do Executivo, que visam à melhoria da qualidade de vida da população”, declarou.

continua após publicidade .

O prefeito Carlos Gil expressou satisfação por concluir as importantes obras e entregar à população o Cemitério Municipal renovado e adequado às necessidades daqueles que zelam pelos entes queridos. “Estas obras refletem o compromisso da nossa administração em proporcionar infraestruturas de qualidade e serviços eficientes para o bem-estar da população”, afirmou Carlos Gil agradecendo ao chefe de serviços de conservação do Cemitério Municipal, Jeferson Palopoli, pelo constante trabalho de limpeza e poda de árvores, e aos demais servidores públicos pela dedicação.

Comodidade e segurança

Entre as obras destaque para a construção de banheiros – garantindo a comodidade e o bem-estar dos visitantes, que passam a ter acesso a instalações sanitárias adequadas.

A cobertura do Cruzeiro proporciona proteção contra as intempéries climáticas, permitindo que as cerimônias religiosas sejam realizadas com mais tranquilidade e conforto. A iluminação também recebeu melhorias, o que permitem visibilidade adequada durante a noite, e a instalação de câmeras de segurança reflete no aumentando da sensação de segurança dos visitantes.

continua após publicidade .

Por fim, a realização de recapeamento nas vias do Cemitério Municipal proporcionou benefícios em termos de mobilidade e conforto para os visitantes, e uma aparência renovada e agradável.

Participaram da inauguração os vereadores Emerson Bertotti, Gertrudes Bernardy, José Maurino Carniato, Jaffer Saganski e José Maria Carneiro, empresários e a população.

Siga o TNOnline no Google News