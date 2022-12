Ivaiporã investe em Central de Distribuição da Agricultura Familiar

Da Redação

As obras de reforma do barracão onde funcionará a Central de Distribuição da Agricultura Familiar, iniciadas neste ano em Ivaiporã estão a todo vapor. A expectativa da administração municipal é de que a inauguração da central, que deve acontecer no primeiro semestre de 2023, vai melhorar a comercialização e logística dos hortifrútis dos produtores rurais.

Na semana passada, o prefeito Carlos Gil, acompanhado da diretora do Departamento de Agricultura, Estela Guisi Bagio Zanetti, do diretor do Departamento de Obras, Bruno Montoro, da vereadora e presidente do legislativo Gertrudes Bernardy e o presidente do Sindicato do Trabalhadores Rurais de Ivaiporã, visitaram as instalações para acompanhar o andamento das obras.

“Já vimos alguns detalhes que precisam ser melhorados, também estamos definindo alguns locais como escritório, recepção, fluxo de entrada e saída, porque daqui uns dias vamos estar trazendo as balanças, câmaras frias, embaladoras, estrados, entre outros, que facilitarão o recebimento, seleção, estocagem e escoamento dos produtos”, disse Carlos Gil.

A central que fica localizada na Rodovia Celso Fumio Makita tem área construída de quase 2 mil metros quadrados e será gerida por uma cooperativa que está em formação.

“O município vai dar todo o apoio, no início serão disponibilizados funcionários até que a cooperativa tenha vida e tenha condições de assumir plenamente. Fora isso, estamos fazendo o trabalho no campo, incentivando a diversificação, com cursos, muitas vezes fornecendo mudas de frutas”, explicou Carlos Gil.

O prefeito acredita que toda logística da Central de Distribuição vai melhorar a qualidade da produção e garantir segurança ao pequeno produtor na comercialização.

“A ideia é que seja um centro de distribuição regional. Vários municípios da região vão poder trazer seus produtos e com certeza os supermercados e mercearias também vão poder se abastecer aqui. Comprando produtos frescos, muito mais próximo de qualquer CEASA e com preço menor, porque vai estar comprando direto do produtor”.

