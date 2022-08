Ivaiporã investe em atendimento odontológico e descentraliza serviços

Da Redação

O município de Ivaiporã vem aumentando o investimento na Atenção Básica, especialmente voltado à saúde bucal, por entender que é preciso melhorar o atendimento.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a saúde bucal é importantíssima para evitar que fungos e bactérias se proliferem entre os órgãos – causando doenças graves. Por isso, investir na saúde bucal é investir na qualidade de vida das pessoas.

Em 2021, o atendimento odontológico era centralizado. No entanto, foi descentralizando nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) São Luiz, Monte Castelo, Nova Porã, Santo Antônio e Centro de Saúde, e nos distritos do Alto Porã e Jacutinga.

Atendimentos nas UBS

A diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, informou que o atendimento odontológico está em fase de abertura na UBS São Francisco e Santa Bárbara. Por enquanto, os pacientes da UBS João XXIII são agendados e atendidos na UBS São Luiz e no Centro de Saúde. No entanto, a UBS que está em fase de construção na Vila João XXIII terá atendimento odontológico.

Para mais informações sobre os dias e horários de atendimento, a população deve sempre procurar a UBS mais próxima à residência.

Em 2021, foram atendidos 2.128 pacientes e feitos 5.505 procedimentos odontológicos. Em 2022, foram atendidas 2.366 pessoas em 6 meses. Durante este período, o Departamento de Saúde contabilizou 4.565 procedimentos e entregou mais de 200 próteses dentárias. Ou seja, o número de atendimentos feitos em 6 meses de 2022 foi superior aos 12 meses de 2021. “E vamos ampliar”, avisou Cristiane Pantaleão.

Conscientização e prevenção

Nas escolas municipais e nos centros municipais de educação infantil as equipes do Departamento de Saúde desenvolvem um trabalho de conscientização e prevenção jamais feito anteriormente – orientando as crianças e adolescentes acerca da forma correta de escovar, além de aplicar flúor.

“A prevenção é a melhor aliada da saúde bucal e aquela que mais proporciona resultados”, comparou Cristiane Pantaleão. Outro atendimento diferenciado é feito nas UBS com gestantes e crianças, que são orientadas a passar pelo dentista. “Além disso, estamos organizando a implantação do Atendimento Especializado em Saúde Bucal – com as especialidades de endodontia, cirurgia geral e periodontia, e raio-X odontológico disponível”, revelou Cristiane Pantaleão.

Outro fator que vai ajudar a ampliar e qualificar o atendimento é a abertura do curso de Odontologia pela Univale UCP. “Com a implantação do Atendimento Especializado em Saúde Bucal será estabelecida parceria entre a Prefeitura e a Univale UCP, que disponibilizará estagiários e professores para atender a população”, antecipou a coordenadora da Saúde Bucal, Gislaigne Maria Violato Roque.

