Ivaiporã intensifica combate à dengue com alerta à população e mutirão

Nesta quinta e sexta-feira (5), o mutirão contra a dengue acontece no Jardim Iporã

Após o aumento de casos de dengue nas últimas semanas, a Prefeitura de Ivaiporã emitiu, na quarta-feira (3), um alerta à população, em especial aos cuidados com a manutenção de residências e terrenos.

Conforme dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, no ciclo epidemiológico de agosto a dezembro, a cidade registrou 143 casos positivos de dengue. Somando mais 19 casos nestes três primeiros dias do ano, o município contabiliza agora 162 casos, podendo em breve entrar em epidemia de dengue.

Com isso, o setor de combate à dengue da Secretaria da Saúde solicita a colaboração dos moradores em relação à limpeza e manutenção de quintais, piscinas e terrenos, bem como a atenção especial a casas sem moradores.

“Medidas simples, como eliminar recipientes que acumulem água parada e manter caixas d’água vedadas, são cruciais para conter a propagação da dengue”, destaca a enfermeira Nilza Fernandes, da Vigilância Epidemiológica.

O aumento das chuvas e do calor desde novembro, fez com que a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, aumentasse em toda a região e várias cidades poderão entrar em estado epidêmico.



Segundo a secretária municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão, isso é resultado da falta de cuidado das pessoas no seu quintal, pois mais de 90% das larvas do mosquito transmissor da doença são encontradas em bebedouro de animais, lixo, brinquedos, lonas nos quintais, baldes com água e vasos de flores.

“Nossas equipes de saúde estão mobilizadas para combater a proliferação do Aedes aegypti. Estamos com o mutirão contra a dengue e muito lixo está sendo tirado de dentro dos quintais. Lembrando que cada um tem a responsabilidade de cuidar do seu quintal”, enfatizou a secretária.

Nesta quinta e sexta-feira (5), o mutirão contra a dengue acontece no Jardim Iporã. Na próxima segunda até quarta-feira (9), o mutirão ocorrerá no Jardim Paraná, Alvorada e Monte Castelo. Outra medida adotada é a intensificação da fiscalização da Secretarias de Saúde e Meio Ambiente nas residências, comércios e terrenos baldios.

Caso sejam encontradas larvas do mosquito da dengue, os moradores ou proprietários serão notificados, e em caso de reincidência serão multados. O valor da multa pode variar de R$464,10 a R$15.000,00.

