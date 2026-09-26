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OBRAS PÚBLICAS

Ivaiporã inicia recapeamento com investimento de R$ 12 milhões

Serviço contempla 68 trechos e cerca de 17 quilômetros de vias, com investimento de R$ 12 milhões.

Escrito por Da Redação
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Ivaiporã inicia recapeamento com investimento de R$ 12 milhões
Autor Equipes realizam o recapeamento da Rua Rio Grande do Su - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A Prefeitura de Ivaiporã iniciou nesta semana o recapeamento de ruas e avenidas da área urbana. O serviço contempla 68 trechos, que somam cerca de 17 quilômetros de vias.

Segundo o prefeito Carlos Gil, o recapeamento vai atender diferentes regiões da cidade e recuperar vias que precisam de melhorias. “A proposta é melhorar as condições das ruas e avenidas e oferecer mais segurança e conforto para quem circula pela cidade”, afirmou Carlos Gil.

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Os recursos para a obra são através do do Governo do Paraná. O município foi contemplado com R$ 12 milhões para executar os serviços. “O governador do Paraná lançou um projeto para todos os municípios do estado. Ivaiporã foi contemplada com R$ 12 milhões para fazer esses 68 trechos”, disse Carlos Gil.

A vice-prefeita Gertrudes Bernardy destacou que a recuperação das vias terá impacto direto na rotina dos moradores. “É uma obra importante para a cidade. Vamos melhorar a mobilidade e proporcionar mais qualidade de vida para os moradores que utilizam essas vias diariamente”, comentou Gertrudes.

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O secretário de Obras, Guilherme Vanjura, explicou que os trabalhos começaram pelas vias que apresentam as piores condições. “A primeira etapa contempla as ruas que estavam em piores condições”, explicou.

A Prefeitura informou que a relação das ruas contempladas será divulgada nas redes sociais. Os moradores poderão consultar as vias incluídas no cronograma.

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