Ivaiporã inicia obras de novo pacote de pavimentação com investimento de R$ 10,6 milhões

A Prefeitura de Ivaiporã iniciou as obras de um novo pacote de pavimentação asfáltica que irá contemplar ruas de diferentes bairros do município. O investimento faz parte do programa Asfalto Novo, Vida Nova. O contrato prevê um investimento de R$ 10.634.481,85 e contempla aproximadamente 4.784,97 metros lineares de vias, distribuídos entre diferentes regiões do município. Além da pavimentação asfáltica, o programa contempla a construção de calçadas com estruturas de acessibilidade, incluindo piso tátil para auxiliar a orientação e o deslocamento de pessoas com deficiência visual e rampas de acesso para cadeirantes.

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Os trabalhos já começaram na Rua Uberlândia, na região central, e na Rua Luís Fabo, na Vila Nova Porã II. Também foram iniciadas as obras de preparação da base para a pavimentação no Jardim Itapuã, marcando o avanço do cronograma de execução do pacote. O projeto contempla cerca de 20 ruas de diferentes regiões de Ivaiporã, ampliando a infraestrutura urbana e levando melhorias a trechos que aguardam pavimentação.

Segundo o prefeito Carlos Gil, a execução do pacote representa mais uma etapa dos investimentos em infraestrutura urbana de Ivaiporã. “A combinação entre pavimentação e construção de calçadas acessíveis busca melhorar as condições de circulação tanto para motoristas quanto para pedestres, garantindo mais segurança e autonomia para a população”, destaca.

Além da aplicação do asfalto e da construção das calçadas, as obras envolvem etapas de preparação e adequação das vias, fundamentais para a qualidade e a durabilidade da pavimentação. No Jardim Itapuã, os serviços de preparação da base para o asfalto já começaram, enquanto as equipes também avançam nos trechos das ruas Uberlândia e Luís Fabo.

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A Prefeitura de Ivaiporã destaca a importância da parceria com o Governo do Estado para viabilizar investimentos dessa dimensão. Por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova, do governador Carlos Massa Ratinho Junior, os recursos destinados ao município contribuem para ampliar a pavimentação urbana, melhorar a infraestrutura dos bairros e promover acessibilidade.

Com a execução das obras, a expectativa é de que os moradores dos locais contemplados tenham melhores condições de circulação, mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida, além da valorização dos espaços urbanos.





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