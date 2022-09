Ivaiporã inicia o reflorestamento do Parque Mata do Placídio

Da Redação

O plantio de mudas do Pacto de Reflorestamento do Parque Natural Municipal Mata do Placídio, iniciativa do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Ivaiporã, teve início na sexta-feira (23). Participou desse primeiro plantio de mudas de árvores a Associação de Senhoras de Rotarianos de Ivaiporã (ASRI), que também desenvolve na cidade o projeto Semeando Futuro.

O Semeando Futuro é coordenado por Milene Saad Almeida, que enalteceu a iniciativa do Pacto de Reflorestamento, e defendeu a importância de proteger o meio ambiente.

Foram plantadas nessa primeira etapa do Pacto de Reflorestamento, 80 mudas de espécies nativas, tais como araucária, jacarandá, araçá e gabiroba. As demais serão plantadas em parceria com outras entidades que assinaram o compromisso.

De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Denise Kusminski, a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis demonstra preocupação com a natureza e disse à Associação de Senhoras de Rotarianos que pode contar com o apoio da administração municipal.

“Esta Unidade de Conservação passou de 19,32 hectares para 36,04 após a Prefeitura adquirir uma área de 16,72 hectares, onde será construído o Centro de Educação Ambiental. Além disso, o Plano de Manejo foi concluído. Portanto, são estas ações que contribuem com as próximas gerações”, justificou Denise Kusminski.

O prefeito em exercício Marcelo Reis considera o Pacto Sobre o Reflorestamento do Parque Natural Municipal Mata do Placídio muito importante para Ivaiporã e o Vale do Ivaí.

“Estamos cumprindo com a nossa obrigação: cuidar do meio ambiente. Inclusive Ivaiporã tem 2 Unidades de Conservação – Parque Natural Municipal Mata do Placídio e Estação Ecológica Faian, lagos importantes e praças arborizadas. Além destas áreas naturais pretendemos construir um lago no Jardim Guanabara II com espaço voltado ao lazer”, informou Marcelo Reis, agradecendo à Associação de Senhoras de Rotarianos pela parceria.

Pacto de reflorestamento

O Pacto de Reflorestamento do Parque Natural Municipal Mata do Placídio, foi assinado pelos prefeitos licenciado e em exercício, Carlos Gil e Marcelo Reis, no dia 21 de setembro – data que se comemora o Dia da Árvore.

A ação ambiental foi proposta pela Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

Participam do compromisso, escolas municipais, colégios estaduais e particulares, e entidades com o objetivo de plantar 1.953 mudas de espécies nativas numa área de 48.836 m². A meta deverá ser cumprida em dezembro de 2023.

