Ivaiporã inicia construção de Ambulatório Médico de Especialidades

O município de Ivaiporã, no norte do Paraná, está prestes a vivenciar uma mudança benéfica no setor da saúde pública, graças à prioridade que a gestão do prefeito Carlos Gil e do vice-prefeito Marcelo Reis tem dado à saúde da população. Após a formalização de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio da Casa Civil e da Secretaria de Estado da Saúde, a Prefeitura inicia as etapas de construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

A Torres Novas Construtora de Guarapuava, vencedora da licitação para construir o AME, iniciou a montagem do canteiro de obras com fechamento de tapume, terraplenagem e, em seguida, a fundação. O engenheiro civil da Torres Novas Construtora, Christopher Chagas, esteve na Rua Augusto Urbanski, onde o AME será construído numa área comprada pela Prefeitura com 8.129,50m² – próxima a 38ª Ciretran.

O AME de Ivaiporã, que será do tipo II, contará com 22 consultórios, 7 salas de exames e capacidade para realizar até 13 mil consultas médicas por mês. Trata-se de uma obra importante para a cidade, porque proporcionará acesso facilitado a especialidades médicas e contribuirá para a diminuição significativa das filas de espera por consultas.

Foto por Reprodução Projeto do Ambulatório Médico de Especialidades

Empenho

O investimento na construção do AME será de R$12.535.375,43 e realizado pelo Governo do Estado com contrapartida da Prefeitura no valor de R$273.992,15. Desde que assumiram o mandato, em janeiro de 2021, o prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis têm se empenhado incansavelmente para concretizar este projeto, visando oferecer saúde de qualidade aos pacientes não só de Ivaiporã, mas também dos municípios que fazem parte da 22ª Regional de Saúde.

A abrangência do AME será ampla, beneficiando as cidades de Ivaiporã, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Cândido de Abreu, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Manoel Ribas, Mato Rico, Nova Tebas, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Santa Maria do Oeste e São João do Ivaí. “A expectativa é que a demanda reprimida por consultas médicas de especialidades seja reduzida de forma significativa, garantindo atendimento ágil e de qualidade aos cidadãos”, declarou Carlos Gil.

A administração municipal expressa gratidão ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior, chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, deputado estadual Ademar Traiano e ao secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, por consolidarem mais um compromisso com o município.

“A população de Ivaiporã pode se orgulhar deste importante passo rumo a uma saúde pública cada vez mais qualificada e acessível”, afirmou o prefeito Carlos Gil.

A construção do AME em Ivaiporã está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 (Saúde e Bem-Estar), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação) por contribuir para o avanço do desenvolvimento sustentável e promover melhorias significativas na área da saúde pública.

