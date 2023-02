Ivaiporã inicia ano letivo com professores aprovados em concurso

Da Redação

Nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, a Prefeitura de Ivaiporã iniciou o ano letivo 2023 dando as boas-vindas aos profissionais da rede de ensino, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no Centro Cultural Olívia Hauptmann, onde houve palestras e café da manhã.

A gestão Carlos Gil e Marcelo Reis cumpriu a meta 8 do plano de governo com a realização do concurso público e contratação de educadores infantis e professores. À tarde foram distribuídas as aulas – também no Centro Cultural Olívia Hauptmann.

Conforme a coordenadora da equipe de assessoria pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Juscélia Sebold, o desafio do ano letivo será aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “As equipes estão motivadas e determinadas a trabalhar por um ensino de qualidade. Por isso, é importante recepcioná-las e reforçar o espírito de amizade e companheirismo com os demais servidores”, declarou Juscélia Sebold.

O prefeito em exercício, Marcelo Reis, deu as boas-vindas às equipes da Secretaria Municipal de Educação focando a responsabilidade que o poder público tem com o ensino de qualidade.

“Os professores são capacitados. Os alunos dos 11 Centros Municipais de Educação Infantil e das 10 Escolas Municipais têm uniformes escolares completos e excelentes apostilas do sistema de ensino Opet. E, quanto às estruturas, fizemos obras de reforma e ampliação em alguns estabelecimentos de ensino – e estão previstas mais obras em outros CMEI e escolas para que as equipes trabalhem motivadas e os alunos estudem em ambientes confortáveis”, sintetizou o prefeito Marcelo Reis. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Recentemente, a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis anunciou a construção de uma escola municipal na Avenida Espanha – com 13 salas no valor de R$10.126.638,94. A escola municipal terá capacidade para atender 455 alunos do pré-escolar e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em tempo integral. À Prefeitura caberá a contrapartida de R$4.884,88.



O início do ano letivo contou com a participação dos vereadores Gertrudes Bernardy e Emerson Bertotti, e dos palestrantes Meron Vaurek Júnior e Sandra Santos, que vieram de Cascavel e abordaram a Importância dos Profissionais da Educação no Cenário Educacional.

